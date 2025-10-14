Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O mistério da cobra atropelada em estrada que nem mesmo os cientistas sabiam que existia

Espécie foi identificada a partir de um exemplar atropelado há mais de 40 anos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21:16

Estudo sugere que a evolução da cobra pode ter ligação com os primeiros humanos
Estudo sugere que a evolução da cobra pode ter ligação com os primeiros humanos Crédito: Freepik

Uma nova espécie de cobra foi descoberta no Zimbábue a partir de um exemplar atropelado em 1982. O animal, chamado cobra-cuspideira de Nyanga (Hemachatus nyangensis), foi descrito recentemente na revista Plos One.

O mais curioso é que esse único exemplar pode ser o último representante vivo de sua espécie. O achado reforça como ainda há muito a ser revelado sobre a biodiversidade do continente africano.

Tetracheilostoma carlae é a menor cobra do mundo

Tetracheilostoma carlae é a menor cobra do mundo por Reprodução
Tetracheilostoma carlae é a menor cobra do mundo por Reprodução
Tetracheilostoma carlae é a menor cobra do mundo por Reprodução
Tetracheilostoma carlae é a menor cobra do mundo por Reprodução
Tetracheilostoma carlae é a menor cobra do mundo por Reprodução
Tetracheilostoma carlae é a menor cobra do mundo por Reprodução
1 de 6
Tetracheilostoma carlae é a menor cobra do mundo por Reprodução

De acordo com os cientistas, a semelhança da cobra de Nyanga com outras espécies conhecidas atrasou sua identificação.

Só análises genéticas e morfológicas detalhadas permitiram confirmar que se tratava de um animal totalmente novo para a ciência.

O longo caminho até a identificação

Em publicação no portal The Conversation, os autores do estudo explicaram que o mistério sobre essas cobras é antigo. Em 1920, já havia relatos de serpentes com comportamento incomum e pele avermelhada sob as escamas.

Cobra

A cobra krait-comum é noturna e tem hábitos reclusos, caçando principalmente outras cobras e pequenos mamíferos (Imagem: AjayTvm | Shutterstock) por Imagem: AjayTvm | Shutterstock
A víbora-de-Russell é considerada uma das cobras mais perigosas devido à sua proximidade com áreas urbanas (Imagem: Sheril Kannoth | Shutterstock) por Imagem: Sheril Kannoth | Shutterstock
A cobra coral-verdadeira é facilmente identificável por seus anéis vermelhos, pretos e amarelos (Imagem: DanielSnake | Shutterstock) por Imagem: DanielSnake | Shutterstock
A jararaca é uma das cobras mais comuns do Brasil e o seu veneno causa dor intensa (Imagem: Casa Comum Terra | Shutterstock) por Imagem: Casa Comum Terra | Shutterstock
A cascavel é uma cobra que evita confrontos, mas pica quando se sente ameaçada (Imagem: Lauren Suryanata | Shutterstock) por Imagem: Lauren Suryanata | Shutterstock
A taipan-do-interior é considerada a cobra terrestre mais venenosa do mundo (Imagem: Ken Griffiths | Shutterstock) por Imagem: Ken Griffiths | Shutterstock
A Cobra-real é a maior cobra peçonhenta do mundo (Imagem: Padodo | Shutterstock) por Imagem: Padodo | Shutterstock
As cobra peçonhentas se destacam por seu veneno potente e características únicas (Imagem: Vampflack | Shutterstock) por Imagem: Vampflack | Shutterstock
A cobra-coral é extremamente perigosa devido ao seu veneno neurotóxico (Imagem: guentermanaus | Shutterstock) por Imagem: guentermanaus | Shutterstock
As cobras não têm ouvidos externos, mas conseguem identificar sons (Imagem: Karel Bartik | Shutterstock) por
As cobras são répteis com hábitos interessantes (Imagem: bluedog studio | Shutterstock) por
A alimentação adequada é crucial para a saúde da cobra (Imagem: Creeping Things | Shutterstock) por
Cobras exóticas e silenciosas podem ser ótimos pets, mas exigem cuidados específicos para seu bem-estar (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
A caninana é uma cobra rápida e ágil (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock) por
A Jiboia é uma das cobras mais conhecidas no Brasil (Imagem: Karel Bartik | Shutterstock) por
A gopher imita cobras venenosas para espantar os predadores (Imagem: Creeping Things | Shutterstock) por
A cobra falsa coral chama atenção com suas cores vibrantes (Imagem: Matt Jeppson | Shutterstock) por
A cobra-do-milho é dócil e de fácil manejo (Imagem: MIKITO SHIRAI | Shutterstock) por
As cobras são fascinantes e podem ser uma opção de animal de estimação (Imagem: Radiant Reptilia | Shutterstock) por
1 de 19
A cobra krait-comum é noturna e tem hábitos reclusos, caçando principalmente outras cobras e pequenos mamíferos (Imagem: AjayTvm | Shutterstock) por Imagem: AjayTvm | Shutterstock

Nos anos 1950, o herpetólogo Donald Broadley recebeu amostras de crânios de uma cuspideira e acreditou que fossem da mesma espécie existente na África do Sul, a Hemachatus haemachatus.

Somente em 2023 os pesquisadores conseguiram identificar uma nova espécie de cuspideira, exclusiva das Terras Altas Orientais, no Zimbábue.

A ligação com a evolução humana

O estudo também reforça uma hipótese intrigante: a relação entre a evolução das cobras cuspideiras e a dos primeiros humanos. Pesquisas anteriores sugerem que a habilidade de cuspir veneno surgiu como defesa contra ancestrais hominídeos.

Quando esses ancestrais passaram a andar eretos e usar ferramentas, tornaram-se ameaça para as serpentes. Nas najas africanas, essa adaptação teria surgido há cerca de sete milhões de anos, coincidindo com a separação entre humanos e chimpanzés.

Em cobras asiáticas, o comportamento apareceu há cerca de 2,5 milhões de anos, junto ao surgimento do Homo erectus. Agora, os pesquisadores acreditam que algo semelhante possa ter ocorrido com as cobras de Nyanga, no Zimbábue.

Ainda serão necessárias novas amostras para entender quando ocorreu essa separação e o papel dessa espécie na história evolutiva das serpentes.

Você pode gostar também de saber qual tipo sanguíneo envelhece mais lentamente do que as outras, segundo nova pesquisa.

Mais recentes

Imagem - Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)
Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja
Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa