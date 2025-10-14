Pessoas com esse tipo sanguíneo envelhecem mais lentamente do que as outras, revela nova pesquisa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 22:02
A relação entre a longevidade e fatores genéticos é amplamente estudada por cientistas. Quando o sangue, um dos principais elementos do corpo humano, entra na jogada, o interesse aumenta ainda mais.
Nesse contexto, um estudo conduzido no Japão levantou uma hipótese intrigante: o tipo sanguíneo de uma pessoa pode ter relação com a sua expectativa de vida.
Sangue - o grupo sanguíneo e a longevidade dos centenários
O Sistema ABO classifica o sangue humano nos grupos A, B, AB e O, baseado na presença ou ausência de antígenos (aglutinogênios) nas hemácias e de anticorpos (aglutininas) no plasma.
Publicada na National Library of Medicine (EUA), a pesquisa japonesa comparou a frequência dos tipos sanguíneos ABO em 269 centenários de Tóquio com um grupo de 7.153 pessoas da mesma região, para entender se existe relação entre sangue e longevidade.
Os resultados mostraram diferenças notáveis. O tipo B apareceu com maior frequência entre os centenários, representando quase 30% do grupo, enquanto no grupo controle estava presente em cerca de 22%.
Segundo os pesquisadores, esses dados sugerem que o tipo sanguíneo B pode estar associado a uma vida mais longa que outros.
Ainda não é possível dizer com certeza como o sangue pode ter relação com a longevidade de alguém.
Alguns especialistas acreditam que pessoas com tipo sanguíneo B podem ter células com maior capacidade de reparo e regeneração.
Outros sugerem que o corpo delas lida de forma mais eficiente com o estresse do metabolismo, o que ajuda a protegê-las de problemas de saúde comuns à medida que envelhecem.
No entanto, mais pesquisas ainda são necessárias para explicar a razão do fenômeno.
Embora os dados sobre longevidade chamem a atenção, são os hábitos diários que geralmente definem como esses fatores se refletem na vida real.
Ter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, descansar adequadamente e manter relacionamentos saudáveis contribuem para a estabilidade da saúde física e emocional.
Você também pode gostar de ler sobre O mistério da cobra atropelada em estrada que nem mesmo os cientistas sabiam que existia.