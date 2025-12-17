Quarta-feira (17 de dezembro) mexe mais forte com emoções e decisões de alguns signos; veja quem sente mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:15
Nem todos os dias afetam os signos da mesma forma e esta quarta-feira, 17 de dezembro, é um exemplo claro disso. O céu movimenta emoções, conversas importantes e decisões que estavam sendo empurradas para frente.
Com o Sol em Sagitário e a Lua ativando a sensibilidade, alguns signos sentem com mais intensidade a necessidade de amadurecer, encerrar ciclos e reorganizar a vida prática e emocional.
precisa tomar decisões afetivas;
vive dúvidas profissionais;
sente desgaste emocional recente;
busca clareza sobre próximos passos.
O céu não força, mas cobra responsabilidade. Ignorar os sinais pode gerar desconforto nos próximos dias.