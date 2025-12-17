ASTROLOGIA

Quarta-feira (17 de dezembro) mexe mais forte com emoções e decisões de alguns signos; veja quem sente mais

Céu ativa ajustes emocionais, diálogos profundos e escolhas que não podem mais ser adiadas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:15

Nem todos os dias afetam os signos da mesma forma e esta quarta-feira, 17 de dezembro, é um exemplo claro disso. O céu movimenta emoções, conversas importantes e decisões que estavam sendo empurradas para frente.

Com o Sol em Sagitário e a Lua ativando a sensibilidade, alguns signos sentem com mais intensidade a necessidade de amadurecer, encerrar ciclos e reorganizar a vida prática e emocional.

Este é um dia especialmente marcante para quem:

precisa tomar decisões afetivas;

vive dúvidas profissionais;

sente desgaste emocional recente;

busca clareza sobre próximos passos.