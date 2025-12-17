Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:00
Nesta quarta-feira (17), a tradicional programação de filmes da Sessão da Tarde não será exibida. No lugar da programação será exibido o jogo de PSG X Flamengo.
Campeão Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo encara o Paris Saint-Germain (FRA), campeão europeu, em busca do título da Copa Internacional de Clubes da FIFA. Na TV Globo, a transmissão começa às 13h35, logo depois do Jornal Hoje, sob o comando do narrador Luis Roberto e com os comentários de Junior e Roger Flores.
A Sessão da Tarde volta na quinta-feira (18), com a exibição de “Pai Em Dose Dupla 2”, após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”.