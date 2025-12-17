Acesse sua conta
Saiba por que a Globo não exibe a Sessão da Tarde nesta quarta-feira (17 de dezembro)

Emissora exibe outra programação na tarde desta quarta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:00

Sessão da Tarde não será exibida nesta quarta-feira (17)
Sessão da Tarde não será exibida nesta quarta-feira (17) Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (17), a tradicional programação de filmes da Sessão da Tarde não será exibida. No lugar da programação será exibido o jogo de PSG X Flamengo.

Campeão Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo encara o Paris Saint-Germain (FRA), campeão europeu, em busca do título da Copa Internacional de Clubes da FIFA. Na TV Globo, a transmissão começa às 13h35, logo depois do Jornal Hoje, sob o comando do narrador Luis Roberto e com os comentários de Junior e Roger Flores.

A Sessão da Tarde volta na quinta-feira (18), com a exibição de “Pai Em Dose Dupla 2”, após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”.

Tags:

Sessão da Tarde

