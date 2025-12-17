Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (17) prometem grandes resultados

Céu pede maturidade, escolhas conscientes e atenção aos detalhes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:35

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A quarta-feira, 17 de dezembro, chega com uma energia diferente: mais silenciosa, porém poderosa. Astrologicamente, é um daqueles dias em que nada parece explosivo à primeira vista, mas cada atitude, conversa ou escolha pode gerar efeitos duradouros. O céu pede menos pressa e mais consciência.

Com o Sol caminhando por Sagitário, o desejo de crescimento, verdade e propósito segue forte. Já a Lua, em um aspecto mais sensível, pede cuidado com emoções, palavras e excessos. É um dia para ouvir mais, reagir menos e observar os sinais, internos e externos.

Não é sobre grandes viradas imediatas, mas sobre alinhar intenções com atitudes. Aquilo que você decidir hoje pode influenciar diretamente os próximos passos da semana, inclusive em assuntos financeiros e jogos de sorte.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
  • Números da sorte: 4, 13, 22
  • Mensagem do dia: O dia pede cautela. A vontade de agir rápido pode gerar retrabalho. Observe antes de decidir, especialmente no trabalho. No amor, palavras ditas no calor do momento podem pesar.

  • Touro (21/04 a 20/05)
  • Números da sorte: 6, 15, 33
  • Mensagem do dia: Quarta-feira ideal para organizar finanças e revisar planos. Emoções pedem segurança e constância. Menos promessas, mais presença.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
  • Números da sorte: 5, 15, 23
  • Mensagem do dia: A comunicação é o ponto-chave do dia. Evite mensagens confusas ou irônicas. No trabalho, revise tudo antes de enviar.

  • Câncer (21/06 a 22/07)
  • Números da sorte: 2, 11, 20
  • Mensagem do dia: O céu mexe com sentimentos antigos. Acolha o que sente, mas não carregue dores que não são suas. Autocuidado é essencial.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Leão (22/07 a 22/08)
  • Números da sorte: 1, 10, 19
  • Mensagem do dia: Nem todo dia pede protagonismo. Hoje, ouvir e colaborar rende mais do que liderar à força. No amor, evite disputas por atenção.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
  • Números da sorte: 8, 17, 26
  • Mensagem do dia: O dia favorece ajustes, revisões e planejamento. A sensação de controle traz tranquilidade. Só cuidado para não se cobrar demais.

  • Libra (23/09 a 22/10)
  • Números da sorte: 7, 16, 25
  • Mensagem do dia: Adiar decisões pode custar caro. A quarta pede escolhas claras, mesmo que desconfortáveis. Seja honesto com você e com o outro.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
  • Números da sorte: 9, 18, 27
  • Mensagem do dia: Transformações estão em curso, mesmo que discretas. Observe mais, fale menos. Estratégia vale mais que confronto.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
  • Números da sorte: 3, 12, 21
  • Mensagem do dia: O Sol no seu signo amplia sua voz, mas cuidado com o tom. Nem toda verdade precisa ser dita sem filtro.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
  • Números da sorte: 10, 28, 40
  • Mensagem do dia: O peso das responsabilidades aumenta, mas o céu pede pausa estratégica. Trabalhar demais pode gerar desgaste.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Aquário (20/01 a 18/02)
  • Números da sorte: 11, 29, 39
  • Mensagem do dia: Insights surgem, mas precisam de estrutura para se tornarem realidade. Planeje antes de agir.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
  • Números da sorte: 7, 22, 31
  • Mensagem do dia: Você sente tudo com mais intensidade hoje. Filtrar emoções é essencial para manter o equilíbrio.

Dica final: Esta quarta-feira não pede pressa nem decisões impulsivas. O céu favorece ajustes finos, planejamento e maturidade emocional. Pequenas escolhas feitas com consciência tendem a trazer resultados sólidos.

