ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (17) prometem grandes resultados

Céu pede maturidade, escolhas conscientes e atenção aos detalhes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 11:35

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A quarta-feira, 17 de dezembro, chega com uma energia diferente: mais silenciosa, porém poderosa. Astrologicamente, é um daqueles dias em que nada parece explosivo à primeira vista, mas cada atitude, conversa ou escolha pode gerar efeitos duradouros. O céu pede menos pressa e mais consciência.

Com o Sol caminhando por Sagitário, o desejo de crescimento, verdade e propósito segue forte. Já a Lua, em um aspecto mais sensível, pede cuidado com emoções, palavras e excessos. É um dia para ouvir mais, reagir menos e observar os sinais, internos e externos.

Não é sobre grandes viradas imediatas, mas sobre alinhar intenções com atitudes. Aquilo que você decidir hoje pode influenciar diretamente os próximos passos da semana, inclusive em assuntos financeiros e jogos de sorte.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 4, 13, 22

Mensagem do dia: O dia pede cautela. A vontade de agir rápido pode gerar retrabalho. Observe antes de decidir, especialmente no trabalho. No amor, palavras ditas no calor do momento podem pesar.

Touro (21/04 a 20/05)



Números da sorte: 6, 15, 33

Mensagem do dia: Quarta-feira ideal para organizar finanças e revisar planos. Emoções pedem segurança e constância. Menos promessas, mais presença.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 15, 23

Mensagem do dia: A comunicação é o ponto-chave do dia. Evite mensagens confusas ou irônicas. No trabalho, revise tudo antes de enviar.

Câncer (21/06 a 22/07)

Números da sorte: 2, 11, 20

Mensagem do dia: O céu mexe com sentimentos antigos. Acolha o que sente, mas não carregue dores que não são suas. Autocuidado é essencial.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 10, 19

Mensagem do dia: Nem todo dia pede protagonismo. Hoje, ouvir e colaborar rende mais do que liderar à força. No amor, evite disputas por atenção.

Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 8, 17, 26

Mensagem do dia: O dia favorece ajustes, revisões e planejamento. A sensação de controle traz tranquilidade. Só cuidado para não se cobrar demais.

Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 7, 16, 25

Mensagem do dia: Adiar decisões pode custar caro. A quarta pede escolhas claras, mesmo que desconfortáveis. Seja honesto com você e com o outro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 9, 18, 27

Mensagem do dia: Transformações estão em curso, mesmo que discretas. Observe mais, fale menos. Estratégia vale mais que confronto.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 12, 21

Mensagem do dia: O Sol no seu signo amplia sua voz, mas cuidado com o tom. Nem toda verdade precisa ser dita sem filtro.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 10, 28, 40

Mensagem do dia: O peso das responsabilidades aumenta, mas o céu pede pausa estratégica. Trabalhar demais pode gerar desgaste.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Aquário (20/01 a 18/02)

Números da sorte: 11, 29, 39

Mensagem do dia: Insights surgem, mas precisam de estrutura para se tornarem realidade. Planeje antes de agir.

Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 7, 22, 31

Mensagem do dia: Você sente tudo com mais intensidade hoje. Filtrar emoções é essencial para manter o equilíbrio.