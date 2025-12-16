WEB NÃO PERDOA

Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

Declaração antiga do ator voltou a circular após rumores de um affair entre Bruna Marquezine e o cantor canadense

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:23

Shawn Mendes, João Guilherme e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A internet fez o que ela sabe fazer melhor: foi ao passado. Na noite desta segunda-feira (15), João Guilherme, de 23 anos, virou assunto nas redes sociais depois que usuários resgataram uma entrevista antiga em que o ator afirmava que Shawn Mendes era um de seus cantores preferidos.

O detalhe que deixou tudo ainda mais curioso? Os rumores recentes de que Bruna Marquezine, ex-namorada de João, estaria vivendo um possível affair justamente com o cantor canadense, de 27 anos. A coincidência foi o suficiente para movimentar as redes sociais.

A matéria resgatada veio de uma revista teen e mostrava João Guilherme listando seus artistas favoritos da época. Além de Shawn Mendes, o ator citava Justin Bieber, Zayn e Charlie Puth, e ainda elegia Selena Gomez como “a mulher mais bonita do mundo”.

O burburinho ganhou ainda mais força horas depois da imagem viralizar, quando Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram flagrados juntos mais uma vez no Brasil. Desta vez, os dois apareceram em clima descontraído durante um jantar e em uma praia no Rio de Janeiro. Vale lembrar que o cantor está de volta ao país após um período fora.

Como era de se esperar, os comentários tomaram conta das redes. “Ele ainda não sabia, mas o cantor favorito ia ‘pegar’ a ex dele”, brincou um internauta. “Já dizia Charlie Brown Jr: cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas”, escreveu outro. Teve até quem se identificasse com a situação: “Já fiquei com o ídolo do meu ex também, nem acreditei no plot twist”.