Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

Declaração antiga do ator voltou a circular após rumores de um affair entre Bruna Marquezine e o cantor canadense

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:23

Shawn Mendes, João Guilherme e Bruna Marquezine
Shawn Mendes, João Guilherme e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A internet fez o que ela sabe fazer melhor: foi ao passado. Na noite desta segunda-feira (15), João Guilherme, de 23 anos, virou assunto nas redes sociais depois que usuários resgataram uma entrevista antiga em que o ator afirmava que Shawn Mendes era um de seus cantores preferidos.

O detalhe que deixou tudo ainda mais curioso? Os rumores recentes de que Bruna Marquezine, ex-namorada de João, estaria vivendo um possível affair justamente com o cantor canadense, de 27 anos. A coincidência foi o suficiente para movimentar as redes sociais. 

A matéria resgatada veio de uma revista teen e mostrava João Guilherme listando seus artistas favoritos da época. Além de Shawn Mendes, o ator citava Justin Bieber, Zayn e Charlie Puth, e ainda elegia Selena Gomez como “a mulher mais bonita do mundo”.

O burburinho ganhou ainda mais força horas depois da imagem viralizar, quando Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram flagrados juntos mais uma vez no Brasil. Desta vez, os dois apareceram em clima descontraído durante um jantar e em uma praia no Rio de Janeiro. Vale lembrar que o cantor está de volta ao país após um período fora.

Web resgata João Guilherme dizendo que Shawn Mendes era um de seus cantores preferidos

Shawn Mendes, João Guilherme e Bruna Marquezine
Web resgata João Guilherme dizendo que Shawn Mendes era um de seus cantores preferidos por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes e Bruna Marquezine por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
Web resgata João Guilherme dizendo que Shawn Mendes era um de seus cantores preferidos por Reprodução/Instagram
Fãs perceberam a presença de Shawn Mendes no aeroporto voltando para o Brasil por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em praia do Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Brazil News
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no show de Dua Lipa por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução / Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução | Instagram
João Guilherme fez tatuagem de cachorro que adotou com Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes, João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Shawn Mendes retorna ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia do Rio

João Guilherme faz tatuagem de cachorro adotado com Bruna Marquezine, sua ex-namorada

Shawn Mendes é flagrado com morena em cobertura e fãs especulam que seja Bruna Marquezine

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Do Porto da Barra ao Candeal, confira quais lugares da Bahia Shawn Mendes esteve

Como era de se esperar, os comentários tomaram conta das redes. “Ele ainda não sabia, mas o cantor favorito ia ‘pegar’ a ex dele”, brincou um internauta. “Já dizia Charlie Brown Jr: cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas”, escreveu outro. Teve até quem se identificasse com a situação: “Já fiquei com o ídolo do meu ex também, nem acreditei no plot twist”.

Nenhum dos envolvidos se pronunciou oficialmente sobre o caso. 

Tags:

João Guilherme Bruna Marquezine Affair Shawn Mendes Bruna Marquezine E Shawn Mendes

