Influenciadora diz que recebeu mensagens de Léo Santana, Vini Jr. e outros famosos: ‘Está tudo guardado’

Juju Ferrari disse em podcast que já se relacionou com vários homens famosos, mas hoje prefere manter distância

Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:51

A influenciadora Juju Ferrari voltou a agitar as redes sociais nesta segunda-feira (15) após revelar mensagens que recebeu de famosos, e que marcaram sua trajetória na mídia.

Ao participar do podcast “Sem Filtro”, apresentado por Luiza Ambiel, Juju abriu o jogo sobre contato com nomes de peso do esporte e do entretenimento como Vii Jr., Léo Santana e Emerson Sheik, ex-jogador do Corinthians.

Juju citou Léo Santana, que hoje é casado com a dançarina Lore Improta, e garantiu que não aconteceu nada demais. “O Vini Jr. já me mandou mensagem sim, mas foi lá em 2019. Nada de agora”, afirmou.

Em seguida, reforçou que optou por não levar a conversa adiante. “Eu não quis. Assim como não quis o Léo Santana. Eu tenho mensagem dele, de jogador, de funkeiro. Está tudo guardado”.

No podcast, Juju Ferrari também destacou a repercussão de seu envolvimento com o ex-jogador Emerson Sheik, e reforçou: “Já peguei um homem famoso antigamente, mas hoje eu não pego mais nenhum homem famoso”, declarou.