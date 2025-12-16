Acesse sua conta
Carol Macedo passa por cirurgia após prender dedo na porta do carro: 'Não consegui escapar'

Atriz contou nas redes que prendeu o polegar e precisou de intervenção médica semanas depois

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:45

Carol Macedo Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Um descuido cotidiano acabou levando Carol Macedo, de 32 anos, à mesa de cirurgia. A atriz revelou nas redes sociais que precisou passar por um procedimento na mão direita depois de prender o dedo polegar na porta do carro, um acidente aparentemente simples, mas que evoluiu para algo mais delicado.

Tudo começou quando Carol percebeu um hematoma intenso sob a unha do polegar. Diante do incômodo e da dor persistente, ela decidiu procurar um ortopedista para uma avaliação mais detalhada. Conhecida por trabalhos em novelas como Malhação e Fina Estampa, a atriz explicou que, mesmo com acompanhamento médico, a lesão acabou exigindo cirurgia semanas após o ocorrido.

Carol Macedo e o filho por Reprodução/Instagram

“Um dedo na porta do carro… não consegui escapar da operação”, comentou ela, com bom humor, ao dividir o episódio com os seguidores.

Desde então, Carol vem mostrando cada etapa da recuperação. Apesar de estar com a mão parcialmente imobilizada, a atriz já recebeu alta hospitalar e apresenta uma boa evolução no pós-operatório.

Recentemente, ela tranquilizou os fãs ao mostrar que já conseguiu retomar parte da rotina. Em registros publicados nas redes, Carol apareceu participando de um evento de Natal, sinalizando que o retorno às atividades está acontecendo aos poucos.

