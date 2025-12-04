Acesse sua conta
Ator de Terra Nostra enfrenta 65 cirurgias após acidente de moto e celebra reconstrução da carreira

Raymundo de Souza viveu uma batalha longa após fratura exposta na perna e hoje, aos 73 anos, comemora o retorno aos sets

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:40

Raymundo de Souza renasceu após 65 cirurgias e voltou aos sets com ainda mais força Crédito: Reprodução

Raymundo de Souza, que marcou época como Renato em Terra Nostra, transformou um dos momentos mais dramáticos de sua vida em capítulo de resistência. Em 2018, o ator sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro e acabou com uma fratura exposta na perna direita. O impacto foi tão severo que ele chegou a ser informado sobre a possibilidade de amputação, cenário que mudou completamente a rotina do artista.

O processo de recuperação foi extenso e exigiu internações contínuas. Raymundo relatou que enfrentou complicações sérias, entre elas infecção hospitalar e necrose na região afetada. Ao relembrar o episódio ao jornal O Globo, disse ter perdido “80% da pele entre o tornozelo e o joelho”, situação que o levou a uma sequência de reconstruções. Na época, o ator contabilizou que “ao todo, já foram 65 cirurgias”, número que impressionou até mesmo os médicos que o acompanharam.

O acidente interrompeu um período de trabalho intenso, pouco depois de participações em produções como Belaventura. Meses foram passados dentro do hospital, ambiente que, segundo ele brincava, parecia ter virado sua nova casa. A esposa, Fabrícia, esteve presente em todas as etapas desse processo, oferecendo apoio emocional e físico enquanto ele reaprendia a lidar com as limitações impostas pela lesão.

Mesmo recuperado, Raymundo convive com sequelas. A perna direita ficou cerca de três centímetros menor, algo que exigiu adaptações para caminhar e para a rotina de gravações. Ainda assim, o retorno ao trabalho foi simbólico. O ator voltou às novelas em Gênesis e participou do elenco de Nos Tempos do Imperador. Também integrou projetos recentes no cinema e no streaming, como Horizonte e Arcanjo Renegado, reafirmando sua força na profissão.

Para Raymundo, a superação não está apenas no número de cirurgias, mas na forma como encontrou espaço para recomeçar. A escolha de voltar ao set depois de tantas internações funcionou como um marco emocional, uma prova de que sua trajetória não foi interrompida pelo acidente. Pelo contrário, foi reconstruída com paciência, fé e determinação que continuam inspirando colegas e admiradores.

Tags:

Terra Nostra

