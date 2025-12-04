Acesse sua conta
Bastidores da visita de Luciano Huck e Anitta em aldeia indígena no Xingu causam polêmica: 'Limpa a cultura de vocês aí'

Falas do apresentador na aldeia Kuikuro, no Mato Grosso, estão sendo criticadas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:50

Anitta e Luciano Huck na aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu
Anitta e Luciano Huck na aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu Crédito: Reprodução/Instagram @midiaindigenaoficial

Um vídeo que mostra os bastidores da visita de Luciano Huck e Anitta à aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, viralizou nas redes sociais e tem causado polêmica. Na publicação, o apresentador e sua equipe aparecem fazendo alguns pedidos. Em um dos momentos, ele pede que as pessoas que não estivessem vestidas com roupas tradicionais indígenas se afastassem da filmagem.

"Aí atrás, o de amarelo ali atrás", diz uma pessoa. "É, tira as roupas [não tradicionais]. Obrigado. É, limpa a cultura de vocês aí", completa Huck.

Anitta visita aldeia no Xingu

1 de 19
Em outro momento, o apresentador do "Domingão com Huck" frisa que o uso de celulares prejudica a imagem dos indígenas.

"É o seguinte: a gente tá cheio de câmera. Quanto mais celular de vocês aparece, eu acho que menos é a cultura de vocês. Quanto mais a gente conseguir preservar as nossas cenas sem celular... Porque assim, quando aparece vocês de celular, eu acho que mexe na cultura original. Quando tiver gravando, se vocês puderem 'segurar' o celular, eu acho que, quem tiver que ver, valoriza mais vocês. Se puder falar isso para o povo, é bom", afirma.

Os internautas, porém, criticaram a conduta do apresentador. "O homem branco querendo ensinar o indígena a ser indígena", afirmou uma pessoa. "Eu acho de uma falta de respeito a pessoa entrar na casa do outro e exigir alguma coisa", opinou outra. "Ah pronto, todo mundo pode evoluir menos os indígenas?", questionou uma terceira. "Vi várias vezes até acreditar e processar essa cena", falou uma quarta.

O próprio autor da postagem, porém, defendeu Luciano. "Na minha visão, Huck tentou preservar a imagem deles para transmitir da melhor forma a imagem tradicional que ele estava tentando passar, já sabendo como a ignorância e o julgamento do povo branco é gigantesco e sem fundamento".

Tags:

Anitta Domingão com Huck Luciano Huck Anitta Visita Aldeia no Xingu Domingão Aldeias Indígenas

