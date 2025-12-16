Amor em alerta: terça-feira (16 de dezembro) testa laços e pede mais cuidado emocional dos signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:14
O céu desta terça-feira, 16 de dezembro, acende um alerta importante para os relacionamentos. Com aspectos desafiadores envolvendo a Lua, emoções ficam à flor da pele e pequenas situações podem ganhar grandes proporções. É um dia em que o amor pede presença, escuta e maturidade.
Nada aqui fala de rupturas definitivas, mas de testes. Conversas que foram adiadas podem surgir. Sentimentos guardados vêm à tona. E a forma como você reage faz toda a diferença.
Para quem está em um relacionamento, o momento pede menos defesa e mais acolhimento. Para quem está só, encontros podem carregar significados inesperados.
Dica do dia: cuide de quem você ama e cuide também de como você fala.