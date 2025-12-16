Acesse sua conta
Amor em alerta: terça-feira (16 de dezembro) testa laços e pede mais cuidado emocional dos signos

Astros indicam conversas delicadas, reencontros e ajustes nas relações

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:14

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia

O céu desta terça-feira, 16 de dezembro, acende um alerta importante para os relacionamentos. Com aspectos desafiadores envolvendo a Lua, emoções ficam à flor da pele e pequenas situações podem ganhar grandes proporções. É um dia em que o amor pede presença, escuta e maturidade.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Nada aqui fala de rupturas definitivas, mas de testes. Conversas que foram adiadas podem surgir. Sentimentos guardados vêm à tona. E a forma como você reage faz toda a diferença.

Para quem está em um relacionamento, o momento pede menos defesa e mais acolhimento. Para quem está só, encontros podem carregar significados inesperados.

Dica do dia: cuide de quem você ama e cuide também de como você fala.

