Qual o filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (16 de dezembro)?

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:00

Filme de fantasia aborda traumas e relações familiares em um reino distante
Crédito: Reprodução

A cada dia mais próximo do Natal e das festividades de final de ano, a TV Globo tem apostado em uma programação especial para toda a família, principalmente na grade de filmes, inclusive na Sessão da Tarde, pensando nas férias das crianças.

Nesta terça-feira (16), a Sessão da Tarde exibe “O Caçador E A Rainha do Gelo” (2016). No longa, Freya (Emily Blunt) é a rainha de Ravenna (Charlize Theron). Depois de passar por um trauma, ela desperta para os poderes mágicos e se isola.

Longe da irmã, ela constrói o próprio reinado, e se torna a Rainha do Gelo, recrutando crianças para compor seu exército, sob duas ordens: jurar obediência a ela e que os jovens abdique de qualquer forma de amor. Dois dos pequenos mais talentosos para o combate, Erik (Chris Hemsworth) e Sara (Jessica Chastain), crescem e se apaixonam.

Quando Freya percebe que foi “traída”, separa os dois. Paralelamente, o espelho mágico é dado como desaparecido. E será preciso impedir que o objeto caia nas mãos da nova rainha.

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Filme de fantasia aborda traumas e relações familiares em um reino distante

Tags:

Sessão da Tarde

