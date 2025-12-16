MOZÃO

7 destinos fantásticos para passar a virada de ano em casal

A virada pode trazer também muito romance

Agência Correio

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:00

Estes hotéis de luxo são perfeitos para celebrar o amor Crédito: Imagem: Pexels

Para os casais que buscam uma virada de ano inesquecível, a chave é escolher um destino que ofereça mais do que uma simples festa, priorizando um cenário que inspire renovação e descanso. Se você prefere trocar o barulho dos fogos por momentos de silêncio e contato genuíno com a natureza, há opções ideais no Brasil e no exterior.

Esta seleção apresenta sete refúgios que unem a beleza natural exuberante e a tranquilidade necessária para iniciar um novo ciclo em paz. Os destinos são perfeitos para os amantes das atividades ao ar livre, oferecendo trilhas, cachoeiras, passeios de barco e acesso privilegiado a paisagens montanhosas ou marinhas.

Descubra hotéis e pousadas que combinam alto padrão de hospedagem com o espírito aventureiro, garantindo que o réveillon seja marcado por conexões íntimas e muita exploração, desde a Chapada dos Veadeiros até os vinhedos argentinos, sempre com foco total na calmaria. A seleção foi feito pelo portal Claudia.

Vila toá: trilhas e luxo na chapada dos veadeiros

A Chapada dos Veadeiros é um dos locais mais procurados pelos amantes de aventuras ao ar livre, famosa por suas inúmeras trilhas desafiadoras e cachoeiras refrescantes que são verdadeiros tesouros naturais. A pousada Vila Toá, em Alto Paraíso de Goiás, oferece uma estrutura luxuosa e completa para receber hóspedes em busca de conforto em meio à Chapada.

Com 17 bangalôs exclusivos, restaurante e piscina climatizada com borda infinita, a pousada também incentiva a atividade física. As instalações incluem uma torre de escalada e uma quadra de esportes de areia, tudo com a vista privilegiada de 360 graus para as montanhas imponentes da Serra da Baliza, unindo aventura e descanso.

Hotel boutique frangipani: cachoeiras exclusivas em brotas

Situado no interior de São Paulo, na cidade de Brotas, o Hotel Boutique Frangipani fica na região conhecida como Caminho das Cachoeiras, célebre por suas vistas exuberantes e a vasta oferta de aventuras em meio à natureza. A cidade é ideal para quem busca renovação e contato com a água na virada do ano.

Localizado a 12 km do centro, o hotel garante isolamento e paz, oferecendo suítes amplas com amenidades de luxo L’Occitane e um complexo de lazer para relaxamento. O casal pode desfrutar de piscinas aquecidas, sauna, academia, sessões de massagem e, principalmente, caminhadas em trilhas e cachoeiras que são exclusivas para os hóspedes.

La coquille: mergulho e stand up paddle em ilha grande

A pousada La Coquille é a opção perfeita em Ilha Grande (RJ) para quem quer aproveitar as praias fluminenses com os pés na areia e fugir da festança tradicional de fim de ano. A hospedagem fica na praia Grande de Araçatiba, em uma região famosa por suas praias de areia branca, águas cristalinas e uma biodiversidade marinha impressionante.

Além de apreciar o conforto e as águas límpidas, os hóspedes podem se aventurar ao ar livre com diversas atividades. O leque inclui a exploração das trilhas da ilha, a prática de mergulho, a realização de passeios de caiaque ou o stand up paddle, que permite explorar a costa em um ritmo mais relaxado e divertido, focando na natureza.

Awasi santa catarina: mar e serviços sob medida

Em Florianópolis, o Awasi Santa Catarina oferece uma península privativa cercada pelo mar da Costa Esmeralda, garantindo privacidade absoluta com apenas 25 vilas e acesso exclusivo. O hotel proporciona serviços sob medida, como jantares privativos em uma ilha acessível por uma pequena ponte, ideais para casais.

O foco na exclusividade e no silêncio faz dele um refúgio de paz para o réveillon. Entre as experiências, destacam-se os pacotes românticos que incluem massagens a dois e a organização de pedidos de casamento personalizados, atendendo a todos os desejos de celebração do casal em um ambiente sereno.

Awasi mendoza: cavalgar e brindar na cordilheira dos andes

Para os casais que buscam uma aventura com sofisticação e bons vinhos, o Awasi Mendoza, na Argentina, é o destino ideal, situado aos pés da majestosa Cordilheira dos Andes. O hotel permite que os hóspedes vivam momentos únicos, como jantares privativos entre as parreiras ou na elegante adega do local.

A aventura se manifesta na oportunidade de cavalgar pelos vinhedos extensos da região, proporcionando uma perspectiva única da paisagem montanhosa. O relaxamento vem com massagens no spa e o romantismo se completa ao brindar o pôr do sol no terraço das vilas, muitas vezes equipadas com lareiras aconchegantes.

Aman venice: luxo renascentista com passeios de barco

O Aman Venice, instalado em um palácio do século XVI às margens do Grande Canal, na Itália, oferece romance e sofisticação em uma arquitetura renascentista combinada com conforto contemporâneo. O destaque é o jardim privado, raridade em Veneza, palco de jantares a dois sob as estrelas.

A experiência de réveillon inclui atividades como passeios de barco pelos canais venezianos e excursões guiadas pela cidade histórica, além de terapias no spa do hotel. O ambiente luxuoso e as opções culturais o tornam um destino calmo e inesquecível, fugindo da agitação.

Hotel casacurta: descanso e vinho na serra gaúcha

Localizado em Garibaldi (RS), o Hotel Casacurta, inaugurado em 1953, oferece acomodações calorosas em meio à Serra Gaúcha. A estrutura de lazer inclui piscina aquecida, jacuzzi, sauna seca e a vapor, e academia, garantindo o descanso completo para a virada do ano.