Eduardo Costa cria música sobre briga entre Zezé Di Camargo e SBT; ouça

Sertanejo aconselhou o colega através de letra de canção

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:14

Eduardo Costa e Zeze Di Camargo
Eduardo Costa e Zeze Di Camargo Crédito: Reprodução

O sertanejo Eduardo Costa resolveu se expressar através da música sobre o embate do colega Zezé Di Camargo e o canal SBT. O pai de Wanessa Camargo não gostou da presença do presidente Lula (PT) e de Alexandre de Moraes no lançamento do canal SBT News, na semana passada, e criticou as filhas de Silvio Santos por tê-lo chamado na emissora. Após as críticas, o show especial de Natal do cantor foi cancelado. 

Na madrugada desta terça-feira (16), Eduardo publicou um vídeo cantando a nova música chamada "Para, Reflete". Na canção, ele afirma que a “política virou um jogo” e aconselha Zezé: 'Eu também um dia já errei, discuti, já briguei defendendo esses caras, mas com o tempo eu vi que não compensa". "Estão te fazendo de bobo", afirma ainda. 

Veja momentos de Zezé di Camargo

Ouça música:

Veja letra completa:

A política virou um jogo e só quem perde é o povo que tá na torcida

No Congresso não se faz progresso e esse é o processo entre a morte e a vida

Eu também um dia já errei, discuti, já briguei defendendo esses caras

Mas com o tempo eu vi que não compensa

Que esse treco todo é uma doença

E é uma doença que não sara

Para, reflete, e não põe a sua mão no fogo

Pois estão te fazendo de bobo

E a sua conta vai chegar, pode esperar

Para, reflete, no Brasil a coisa é muito séria

Eu tô vendo gente na miséria

Sem saúde, sem educação

Sobra circo e falta o pão

É briga de irmão com irmão

Acalma esse seu coração

Sobra circo e falta o pão

Não é só o seu voto, eles querem devotos

Então Para

Entenda a treta

Zezé Di Camargo publicou um vídeo polêmico no Instagram na madrugada da última segunda-feira (15) em que criticou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do canal de notícias SBT News, que foi ao ar na última sexta-feira (12). O sertanejo afirmou que as filhas de Silvio Santos estariam “se prostituindo” e pediu o cancelamento do especial de Natal gravado por ele para a emissora.

Após as críticas, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e presidente do SBT, divulgou uma carta aberta afirmando que a emissora é “imparcial”. “Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador”, comentou. “Tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos”, disse ainda.

Por fim, o canal anunciou o cancelamento do especial de Natal com Zezé Di Camargo. 

