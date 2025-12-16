Eduardo Costa cria música sobre briga entre Zezé Di Camargo e SBT; ouça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:14
O sertanejo Eduardo Costa resolveu se expressar através da música sobre o embate do colega Zezé Di Camargo e o canal SBT. O pai de Wanessa Camargo não gostou da presença do presidente Lula (PT) e de Alexandre de Moraes no lançamento do canal SBT News, na semana passada, e criticou as filhas de Silvio Santos por tê-lo chamado na emissora. Após as críticas, o show especial de Natal do cantor foi cancelado.
Na madrugada desta terça-feira (16), Eduardo publicou um vídeo cantando a nova música chamada "Para, Reflete". Na canção, ele afirma que a “política virou um jogo” e aconselha Zezé: 'Eu também um dia já errei, discuti, já briguei defendendo esses caras, mas com o tempo eu vi que não compensa". "Estão te fazendo de bobo", afirma ainda.
Veja momentos de Zezé di Camargo
Ouça música:
Veja letra completa:
A política virou um jogo e só quem perde é o povo que tá na torcida
No Congresso não se faz progresso e esse é o processo entre a morte e a vida
Eu também um dia já errei, discuti, já briguei defendendo esses caras
Mas com o tempo eu vi que não compensa
Que esse treco todo é uma doença
E é uma doença que não sara
Para, reflete, e não põe a sua mão no fogo
Pois estão te fazendo de bobo
E a sua conta vai chegar, pode esperar
Para, reflete, no Brasil a coisa é muito séria
Eu tô vendo gente na miséria
Sem saúde, sem educação
Sobra circo e falta o pão
É briga de irmão com irmão
Acalma esse seu coração
Sobra circo e falta o pão
Não é só o seu voto, eles querem devotos
Então Para
Zezé Di Camargo publicou um vídeo polêmico no Instagram na madrugada da última segunda-feira (15) em que criticou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do canal de notícias SBT News, que foi ao ar na última sexta-feira (12). O sertanejo afirmou que as filhas de Silvio Santos estariam “se prostituindo” e pediu o cancelamento do especial de Natal gravado por ele para a emissora.
Após as críticas, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e presidente do SBT, divulgou uma carta aberta afirmando que a emissora é “imparcial”. “Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador”, comentou. “Tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos”, disse ainda.
Por fim, o canal anunciou o cancelamento do especial de Natal com Zezé Di Camargo.