SBT cancela exibição de especial de Natal com Zezé Di Camargo após cantor criticar presença de Lula na emissora

Cantor sertanejo fez vídeo em que crítica linha editorial da emissora, que segundo ele não está de acordo com suas convicções pessoais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 18:55

SBT realiza reuniões após declaração de Zezé Di Camargo
SBT realiza reuniões após declaração de Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após o cantor Zezé Di Camargo gravar um vídeo nas redes sociais em que faz um apelo direto ao SBT sobre o especial de Natal, a emissora resolveu cancelar a exibição do especial "Natal é Amor", que iria ao ar na quarta-feira (17), às 23h, após o "Porgrama do Ratinho". A assessoria da emissora confirmou a informção ao jornal CORREIO

"A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário", diz nota enviada pelo SBT. Zezé Di Camargo fez um vídeo no Instagram nesta segunda-feira (15) em que solicita a retirada do especial de final de ano da emissora, em que ele é uma das principais atrações por causa da postura que a emissora vem adotando ao longo dos meses, principalmente após a morte de Silvio Santos, em agosto de 2024.

Cantor Zezé Di Camargo

O vídeo que surpreendeu a todos levou a direção do SBT a se reunir desde as primeiras horas da manhã desta quarta para tentar resolver o ocorrido. No vídeo publicado, Zezé que durante as eleições de 2022, chegou a participar da propaganda eleitoral a favor de Jair Bolsonaro, preso em novembro deste ano, ao lado de outros sertanejos, fez críticas diretas a postura atual do SBT. Inclusive após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, realizada na última sexta-feira (12). De acordo com Zezé, o momento marcou uma mudança de linha editorial que não dialoga com suas convicções pessoais.

