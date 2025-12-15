DECISÃO

SBT cancela exibição de especial de Natal com Zezé Di Camargo após cantor criticar presença de Lula na emissora

Cantor sertanejo fez vídeo em que crítica linha editorial da emissora, que segundo ele não está de acordo com suas convicções pessoais

Felipe Sena

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 18:55

SBT realiza reuniões após declaração de Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após o cantor Zezé Di Camargo gravar um vídeo nas redes sociais em que faz um apelo direto ao SBT sobre o especial de Natal, a emissora resolveu cancelar a exibição do especial "Natal é Amor", que iria ao ar na quarta-feira (17), às 23h, após o "Porgrama do Ratinho". A assessoria da emissora confirmou a informção ao jornal CORREIO.

"A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário", diz nota enviada pelo SBT. Zezé Di Camargo fez um vídeo no Instagram nesta segunda-feira (15) em que solicita a retirada do especial de final de ano da emissora, em que ele é uma das principais atrações por causa da postura que a emissora vem adotando ao longo dos meses, principalmente após a morte de Silvio Santos, em agosto de 2024.

