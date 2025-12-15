SBT cancela exibição de especial de Natal com Zezé Di Camargo após cantor criticar presença de Lula na emissora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 18:55
Após o cantor Zezé Di Camargo gravar um vídeo nas redes sociais em que faz um apelo direto ao SBT sobre o especial de Natal, a emissora resolveu cancelar a exibição do especial "Natal é Amor", que iria ao ar na quarta-feira (17), às 23h, após o "Porgrama do Ratinho". A assessoria da emissora confirmou a informção ao jornal CORREIO.
"A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário", diz nota enviada pelo SBT. Zezé Di Camargo fez um vídeo no Instagram nesta segunda-feira (15) em que solicita a retirada do especial de final de ano da emissora, em que ele é uma das principais atrações por causa da postura que a emissora vem adotando ao longo dos meses, principalmente após a morte de Silvio Santos, em agosto de 2024.
O vídeo que surpreendeu a todos levou a direção do SBT a se reunir desde as primeiras horas da manhã desta quarta para tentar resolver o ocorrido. No vídeo publicado, Zezé que durante as eleições de 2022, chegou a participar da propaganda eleitoral a favor de Jair Bolsonaro, preso em novembro deste ano, ao lado de outros sertanejos, fez críticas diretas a postura atual do SBT. Inclusive após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, realizada na última sexta-feira (12). De acordo com Zezé, o momento marcou uma mudança de linha editorial que não dialoga com suas convicções pessoais.