ROÇA ESPECIAL

Considerada 'planta', Kathy Maravilha é eliminada de A Fazenda 17 com apenas 1,59% dos votos

Influenciadora foi a menos votada pelo público para ficar no reality rural

Elis Freire

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 23:36

Kathy Maravilha Crédito: Divulgação/Record

Kathy Maravilha foi eliminada de "A Fazenda 17" na noite desta segunda-feira (15), recebendo apenas 1,59% para ficar. Ela disputou com Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Luiz Otávio Mesquita e Walério Araújo em uma Roça especial, mas levou a pior a 3 dias da Grande Final, que acontece nesta quinta-feira (18) ao vivo na Record.

Nascida no Rio de Janeiro, Kathy Maravilha é uma DJ, dançarina e influenciadora digital, conhecida por ter integrado o grupo de funk Bonde das Maravilhas em 2013, marcando época com hits como "Quadradinho de Oito" e "Aquecimento das Maravilhas". Ela também é famosa por sua participação no reality show De Férias com o Ex.

No programa, a ex-peoa foi considerada planta e parte do público avaliou que ela ficou como "sombra" de Carol Lekker, eliminada por agressão do reality na semana passada.