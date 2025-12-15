ESPECIAL DO SBT

José de Abreu faz post indignado com Zezé Di Camargo: 'Oportunista'

O ator se manifestou nas redes sociais após o sertanejo pedir o cancelamento de especial de Natal do SBT por conta da presença de Lula em outra atração

Elis Freire

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:54

José de Abreu e Zezé di Camargo Crédito: Reprodução

O embate de Zezé Di Camargo e o SBT tem dado o que falar nas redes sociais. Nesta segunda-feira (15), quem se manifestou publicamente foi ator José de Abreu. O artista fez um post indignado após Zezé pedir ao SBT o cancelamento de especial de Natal que ele gravou na emissora. A explicação do sertanejo para a sua demanda foi a insatisfação com a linha editorial do canal, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos convidados da inauguração do canal de notícias SBT News na última sexta (12).

Através do X, José de Abreu reagiu a uma reportagem da revista Veja informando que Zezé Di Camargo fará um show nos próximos dias com cachê pago por verba do governo federal.

José de Abreu e Carol Junger 1 de 7

De acordo com a revista, a contratação do artista foi realizada pela Prefeitura de São José do Egito por meio de um processo de inexigibilidade, modalidade que permite a contratação direta, para atender à Secretaria Municipal de Cultura. Ainda de acordo com a publicação, o cachê estipulado é de R$ 500 mil e será pago com recursos advindos do governo Lula.

"Um oportunista! Pra pagar o cachê, o governo federal serve?”, escreveu José, detonando o artista. O ator da Globo ainda chegou a republicar outros conteúdos sobre o assunto, pedindo a devolução do cachê por parte de Zezé, como ele é contra o presidente.

Veja post:

Post de José de Abreu no X Crédito: Reprodução

🚨Já que o Zezé Di Camargo fez um vídeo BOICOTE pedindo pro SBT retirar seu especial de natal do ar e dizendo que as filhas do Silvio Santos estão se “prostituindo” após aparição do Lula no SBT News…



Queremos saber se ele pode devolver esse RECURSO FEDERAL que vai pingar na… pic.twitter.com/aUPrJSxZUI — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) December 15, 2025

Entenda a polêmica

Zezé Di Camargo publicou um vídeo polêmico no Instagram na madrugada desta segunda-feira (15) em que criticou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do canal de notícias SBT News, que foi ao ar na última sexta-feira (12)