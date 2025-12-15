Acesse sua conta
José de Abreu faz post indignado com Zezé Di Camargo: 'Oportunista'

O ator se manifestou nas redes sociais após o sertanejo pedir o cancelamento de especial de Natal do SBT por conta da presença de Lula em outra atração

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:54

José de Abreu e Zezé di Camargo
José de Abreu e Zezé di Camargo Crédito: Reprodução

O embate de Zezé Di Camargo e o SBT tem dado o que falar nas redes sociais. Nesta segunda-feira (15), quem se manifestou publicamente foi ator José de Abreu. O artista fez um post indignado após Zezé pedir ao SBT o cancelamento de especial de Natal que ele gravou na emissora. A explicação do sertanejo para a sua demanda foi a insatisfação com a linha editorial do canal, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos convidados da inauguração do canal de notícias SBT News na última sexta (12).

Através do X, José de Abreu reagiu a uma reportagem da revista Veja informando que Zezé Di Camargo fará um show nos próximos dias com cachê pago por verba do governo federal.

De acordo com a revista, a contratação do artista foi realizada pela Prefeitura de São José do Egito por meio de um processo de inexigibilidade, modalidade que permite a contratação direta, para atender à Secretaria Municipal de Cultura. Ainda de acordo com a publicação, o cachê estipulado é de R$ 500 mil e será pago com recursos advindos do governo Lula.

"Um oportunista! Pra pagar o cachê, o governo federal serve?”, escreveu José, detonando o artista. O ator da Globo ainda chegou a republicar outros conteúdos sobre o assunto, pedindo a devolução do cachê por parte de Zezé, como ele é contra o presidente. 

Veja post: 

Post de José de Abreu no X
Post de José de Abreu no X Crédito: Reprodução

Entenda a polêmica

Zezé Di Camargo publicou um vídeo polêmico no Instagram na madrugada desta segunda-feira (15) em que criticou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do canal de notícias SBT News, que foi ao ar na última sexta-feira (12)

O sertanejo afirmou que as filhas de Silvio Santos estariam “se prostituindo” e pediu o cancelamento do especial de Natal gravado por ele para a emissora.

