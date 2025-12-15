José de Abreu faz post indignado com Zezé Di Camargo: 'Oportunista'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:54
O embate de Zezé Di Camargo e o SBT tem dado o que falar nas redes sociais. Nesta segunda-feira (15), quem se manifestou publicamente foi ator José de Abreu. O artista fez um post indignado após Zezé pedir ao SBT o cancelamento de especial de Natal que ele gravou na emissora. A explicação do sertanejo para a sua demanda foi a insatisfação com a linha editorial do canal, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos convidados da inauguração do canal de notícias SBT News na última sexta (12).
Através do X, José de Abreu reagiu a uma reportagem da revista Veja informando que Zezé Di Camargo fará um show nos próximos dias com cachê pago por verba do governo federal.
José de Abreu e Carol Junger
De acordo com a revista, a contratação do artista foi realizada pela Prefeitura de São José do Egito por meio de um processo de inexigibilidade, modalidade que permite a contratação direta, para atender à Secretaria Municipal de Cultura. Ainda de acordo com a publicação, o cachê estipulado é de R$ 500 mil e será pago com recursos advindos do governo Lula.
"Um oportunista! Pra pagar o cachê, o governo federal serve?”, escreveu José, detonando o artista. O ator da Globo ainda chegou a republicar outros conteúdos sobre o assunto, pedindo a devolução do cachê por parte de Zezé, como ele é contra o presidente.
Veja post:
Zezé Di Camargo publicou um vídeo polêmico no Instagram na madrugada desta segunda-feira (15) em que criticou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do canal de notícias SBT News, que foi ao ar na última sexta-feira (12)
O sertanejo afirmou que as filhas de Silvio Santos estariam “se prostituindo” e pediu o cancelamento do especial de Natal gravado por ele para a emissora.