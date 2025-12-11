A temperatura ideal do ar-condicionado para deixar a casa fresca sem gastar muita energia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19:00
A temperatura ideal para ar-condicionado é o ponto de partida quando buscamos um ambiente confortável sem aumentar demais o consumo de energia. Segundo o portal australiano Honey, acertar esse ajuste faz diferença tanto no bem-estar quanto no bolso.
Nos dias muito quentes, é comum querer colocar a temperatura no mínimo possível, mas isso acaba exigindo mais do aparelho e pode deixar o ambiente frio demais. O mesmo vale para o inverno: aquecer em excesso não só perde o equilíbrio térmico como pesa na conta. Por isso existem faixas recomendadas para cada estação, que ajudam a manter conforto e eficiência ao mesmo tempo.
Como economizar energia?
De acordo com o Honey, no verão o ideal é manter o ar-condicionado entre 24 °C e 26 °C. Essa variação costuma ser suficiente para refrescar o ambiente sem fazer o aparelho trabalhar mais do que precisa.
Outra dica é usar o ventilador junto com o ar. Isso ajuda a espalhar o ar frio pelo cômodo, fazendo com que a sensação de frescor chegue mais rápido e de forma mais uniforme.
Nos meses frios, o portal recomenda ajustar o aparelho entre 18 °C e 21 °C. Essa faixa garante um calor confortável, sem transformar a casa em um ambiente abafado.
Para melhorar o desempenho, vale usar cortinas fechadas e manter portas de cômodos sem uso fechadas também. Assim o calor fica concentrado onde realmente importa, evitando desperdício.
Um dos especialistas ouvidos pelo Honey explica que cada grau a mais no aquecimento ou a menos no resfriamento pode elevar o consumo de energia entre 5% e 10%. Em outras palavras: extremos de temperatura não significam mais conforto, apenas mais gasto.
O portal ainda destaca que usar o ar-condicionado apenas nos espaços ocupados é uma forma simples de economizar. Fechar portas, aproveitar ventilação natural quando possível e usar cortinas para bloquear calor ou frio externo também ajudam bastante.