Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A temperatura ideal do ar-condicionado para deixar a casa fresca sem gastar muita energia

A combinação de boas práticas que potencializa o desempenho do ar-condicionado no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19:00

A combinação de boas práticas que potencializa o desempenho do ar-condicionado no dia a dia
A combinação de boas práticas que potencializa o desempenho do ar-condicionado no dia a dia Crédito: (Banco de imagens)

A temperatura ideal para ar-condicionado é o ponto de partida quando buscamos um ambiente confortável sem aumentar demais o consumo de energia. Segundo o portal australiano Honey, acertar esse ajuste faz diferença tanto no bem-estar quanto no bolso.

Nos dias muito quentes, é comum querer colocar a temperatura no mínimo possível, mas isso acaba exigindo mais do aparelho e pode deixar o ambiente frio demais. O mesmo vale para o inverno: aquecer em excesso não só perde o equilíbrio térmico como pesa na conta. Por isso existem faixas recomendadas para cada estação, que ajudam a manter conforto e eficiência ao mesmo tempo.

Como economizar energia?

Reduzir horas de uso do ar-condicionado. por Freepik
Trocar equipamentos antigos por modelos mais eficientes por
Manter o ar-condicionado entre 23ºC e 25ºC por Divulgação
Tirar aparelhos da tomada (evitar stand-by) por Banco de imagens
Evitar usar o ferro de passar com vapor por Reprodução | Freepik
Usar lâmpadas LED por Reprodução | Freepik
Desligar o chuveiro elétrico no verão por Reprodução | Agência Brasil
Evitar o uso do forno elétrico; preferir o fogão por Reprodução | Agência Brasil
Reduzir o tempo de uso da air fryer por Reprodução | Agência Brasil
Evitar usar o micro-ondas para descongelar alimentos por Reprodução | Neoenergia
1 de 10
Reduzir horas de uso do ar-condicionado. por Freepik

Verão conforto sem exageros

De acordo com o Honey, no verão o ideal é manter o ar-condicionado entre 24 °C e 26 °C. Essa variação costuma ser suficiente para refrescar o ambiente sem fazer o aparelho trabalhar mais do que precisa.

Outra dica é usar o ventilador junto com o ar. Isso ajuda a espalhar o ar frio pelo cômodo, fazendo com que a sensação de frescor chegue mais rápido e de forma mais uniforme.

Inverno aquecimento na medida certa

Nos meses frios, o portal recomenda ajustar o aparelho entre 18 °C e 21 °C. Essa faixa garante um calor confortável, sem transformar a casa em um ambiente abafado.

Para melhorar o desempenho, vale usar cortinas fechadas e manter portas de cômodos sem uso fechadas também. Assim o calor fica concentrado onde realmente importa, evitando desperdício.

Eficiência e economia atitudes simples que funcionam

Um dos especialistas ouvidos pelo Honey explica que cada grau a mais no aquecimento ou a menos no resfriamento pode elevar o consumo de energia entre 5% e 10%. Em outras palavras: extremos de temperatura não significam mais conforto, apenas mais gasto.

O portal ainda destaca que usar o ar-condicionado apenas nos espaços ocupados é uma forma simples de economizar. Fechar portas, aproveitar ventilação natural quando possível e usar cortinas para bloquear calor ou frio externo também ajudam bastante.

Leia mais

Imagem - Você também? O que significa odiar o Natal, segundo a psicologia?

Você também? O que significa odiar o Natal, segundo a psicologia?

Imagem - O corte de 5 minutos que transforma o cabelo longo sem tirar o comprimento

O corte de 5 minutos que transforma o cabelo longo sem tirar o comprimento

Imagem - Aposta furada: o que deu errado e causou um dos maiores fracassos do Google

Aposta furada: o que deu errado e causou um dos maiores fracassos do Google

Mais recentes

Imagem - Estes signos vão viver uma reviravolta amorosa no final de dezembro

Estes signos vão viver uma reviravolta amorosa no final de dezembro
Imagem - Anjo do Destino traz clareza e 5 signos entram em fase de crescimento poderoso a partir de hoje (11 de dezembro)

Anjo do Destino traz clareza e 5 signos entram em fase de crescimento poderoso a partir de hoje (11 de dezembro)
Imagem - Camila Pitanga revela doença de Ellen e real intenção da personagem em 'Dona de Mim'

Camila Pitanga revela doença de Ellen e real intenção da personagem em 'Dona de Mim'

MAIS LIDAS

Imagem - Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo
01

Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
02

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Governo declara utilidade pública de área equivalente a 62 campos de futebol para obras da ponte Salvador-Itaparica
03

Governo declara utilidade pública de área equivalente a 62 campos de futebol para obras da ponte Salvador-Itaparica

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
04

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação