FAMOSOS

Simone Mendes revela atitude discreta após separação de Ivete Sangalo

Cantora falou sobre respeito ao momento delicado vivido por Ivete

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:30

Simone Mendes e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Simone Mendes abriu o coração durante participação no Melhor da Tarde, exibido na última sexta-feira (12), ao comentar detalhes da vida pessoal e da relação com amigos próximos. Em meio à conversa, um assunto chamou atenção: como ela reagiu ao anúncio do fim do casamento de Ivete Sangalo com Daniel Cady.

Ao falar sobre o processo de conversão religiosa do marido, o empresário Kaká Diniz, Simone foi lembrada pelo apresentador Leo Dias de que costuma estar presente quando pessoas próximas enfrentam crises conjugais. Segundo ele, a cantora tem o hábito de ligar, aconselhar e oferecer apoio nos momentos mais delicados.

A partir disso, o jornalista Thiago Pasqualotto quis saber se Simone havia procurado Ivete após a separação vir a público. A resposta veio de forma direta e carinhosa. Simone explicou que não chegou a telefonar, mas fez questão de demonstrar solidariedade.

“Para a Ivete eu não liguei, mas mandei uma mensagem de apoio. Eu amo muito a Ivete”, contou a cantora, deixando claro que respeitou o espaço da amiga nesse período sensível.

Ivete Sangalo & Daniel Cady 1 de 25

Simone também comentou que outros famosos chegaram a tentar ajudar o casal antes do anúncio oficial, citando Carlinhos Maia e Lucas Guimarães como pessoas que se preocuparam em apoiar a relação.

Ivete Sangalo e Daniel Cady tornaram pública a separação no dia 27 de novembro, por meio de um comunicado conjunto nas redes sociais. No texto, o ex-casal destacou que a decisão foi tomada com maturidade, diálogo e respeito, reforçando que a prioridade segue sendo o bem-estar dos filhos.