Simone Mendes revela atitude discreta após separação de Ivete Sangalo

Cantora falou sobre respeito ao momento delicado vivido por Ivete

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:30

Simone Mendes e Ivete Sangalo
Simone Mendes e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Simone Mendes abriu o coração durante participação no Melhor da Tarde, exibido na última sexta-feira (12), ao comentar detalhes da vida pessoal e da relação com amigos próximos. Em meio à conversa, um assunto chamou atenção: como ela reagiu ao anúncio do fim do casamento de Ivete Sangalo com Daniel Cady.

Ao falar sobre o processo de conversão religiosa do marido, o empresário Kaká Diniz, Simone foi lembrada pelo apresentador Leo Dias de que costuma estar presente quando pessoas próximas enfrentam crises conjugais. Segundo ele, a cantora tem o hábito de ligar, aconselhar e oferecer apoio nos momentos mais delicados.

A partir disso, o jornalista Thiago Pasqualotto quis saber se Simone havia procurado Ivete após a separação vir a público. A resposta veio de forma direta e carinhosa. Simone explicou que não chegou a telefonar, mas fez questão de demonstrar solidariedade.

“Para a Ivete eu não liguei, mas mandei uma mensagem de apoio. Eu amo muito a Ivete”, contou a cantora, deixando claro que respeitou o espaço da amiga nesse período sensível.

Simone também comentou que outros famosos chegaram a tentar ajudar o casal antes do anúncio oficial, citando Carlinhos Maia e Lucas Guimarães como pessoas que se preocuparam em apoiar a relação.

Ivete Sangalo e Daniel Cady tornaram pública a separação no dia 27 de novembro, por meio de um comunicado conjunto nas redes sociais. No texto, o ex-casal destacou que a decisão foi tomada com maturidade, diálogo e respeito, reforçando que a prioridade segue sendo o bem-estar dos filhos.

A postura de Simone Mendes chamou atenção justamente pela discrição e cuidado, reforçando que, nem sempre, o apoio precisa ser público.

