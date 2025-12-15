NOVELA DAS 6

Sérgio Malheiros estreia em 'Êta Mundo Melhor!' e promete caos com triângulo amoroso

Ator entra na trama como Lourival, um empresário ambicioso e cheio de segundas intenções

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:45

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Divulgação/Globo/Fábio Rocha

Os fãs que estavam sentindo falta de Sérgio Malheiros nas novelas já podem comemorar. O ator é a nova aposta de 'Êta Mundo Melhor!' e chega à história com um personagem que promete virar tudo de cabeça para baixo. Na trama das seis, ele dará vida a Lourival, um empresário artístico cheio de segundas intenções.

Com um ar misterioso, o personagem surge disposto a transformar a carreira musical de Dita (Jeniffer Nascimento), mas sua chegada vai muito além de negócios. Lourival se aproxima da esposa de Candinho (Sergio Guizé) dizendo querer administrar sua trajetória como cantora, oferecendo oportunidades que podem levá-la a um novo patamar.

No entanto, por trás do discurso profissional, existe outro interesse. Lourival acaba se envolvendo emocionalmente com a caipira, o que dá início a um triângulo amoroso intenso que promete mexer com o coração de Dita e colocar seu casamento à prova.

Já caracterizado para a novela, Sérgio Malheiros adianta que seu personagem terá papel decisivo nos próximos capítulos e será responsável por mudar os rumos da história. A aproximação entre Lourival e Dita deve gerar conflitos, desconfianças e decisões difíceis, tanto no amor quanto na carreira.