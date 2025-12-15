Acesse sua conta
Filho de Marília Mendonça, Léo, surpreende em primeira apresentação na bateria

O pai do menino, Murílio Huff, cantou ao lado dele no palco

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 22:14

Léo Mendonça
Léo Mendonça Crédito: Reprodução

"Lindo e talentoso!". "Marília iria ficar radiante com essa cena". "Ela deve estar muito feliz lá de cima". Esses foram alguns dos comentários de internautas ao verem a primeira apresentação de Léo, filho de Marília Mendonça (1995-2021), na bateria. O pai Murilo Huff compartilhou o registro nesta segunda-feira (15) onde ele surge no palco cantando ao lado do filho de 5 anos, que toca o instrumento de percussão.

No vídeo publicado pelo sertanejo, Léo toca em uma bateria montada na área externa de casa, com um público sentado em pufes assistindo ao momento. No fundo, há uma projeção com o dizer: "Leo na Batera". A performance do menino foi muito elogiada. 

Na apresentação, Léo tocou um dos maiores sucessos de sua mãe, a música “Como Faz Com Ela”, que aborda temas de amor e traição.

“Não tem preço ver meu filho se conectando com a música assim. Ele está crescendo cercado de arte e talento”, escreveu Murilo Huff nas redes sociais. 

Veja vídeo:

