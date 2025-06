JUSTIÇA

Mãe de Marília Mendonça acusa Murilo Huff após pedido de guarda: 'Léo nunca recebeu pensão'

Dona Ruth se pronunciou nas redes sociais após o cantor entrar com pedido de guarda do filho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de junho de 2025 às 14:24

Dona Ruth e Murilo Huff Crédito: Reprodução/Instagram

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira (24) para comentar publicamente a notícia de que Murilo Huff, ex-companheiro da artista e pai de seu neto, teria dado entrada em um pedido de guarda unilateral do pequeno Léo, de apenas 4 anos. Desde a morte de Marília, em novembro de 2021, o menino vinha sendo criado sob guarda compartilhada entre os dois. >

Em tom de desabafo, ela iniciou afirmando que sempre zelou pela saúde e pelo bem-estar do neto desde o nascimento. “Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado. Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabetes do Léo foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois, por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem após o falecimento da minha filha”, escreveu nos Stories.>

Um dos trechos que mais repercutiu foi a afirmação de que o cantor nunca pagou pensão para o filho. “O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele”, afirmou.>

Ainda segundo ela, o patrimônio herdado por Léo está sendo administrado com total responsabilidade. “Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido à prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento”, garantiu.>

A mãe de Marília ainda destacou o compromisso que tem com a educação moral e emocional do neto. “Educo meu neto para que seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo. Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja. A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a justiça será feita.”>

Embora afirme respeitar a decisão judicial que limita manifestações públicas sobre o processo, ela disse não conseguir permanecer em silêncio. “Em respeito ao meu neto e seguindo a determinação judicial, não vou manifestar tudo agora. Mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó.”>

Na segunda-feira (23), Murilo Huff também usou as redes sociais para se pronunciar brevemente. Apesar de o processo correr sob segredo de Justiça, o cantor justificou sua decisão de entrar com pedido de guarda unilateral. “Diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo”, escreveu.>