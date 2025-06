FAMOSOS

Carol Castro revela assédio e ameaça de sequestro: 'R$10 milhões por uma noite comigo'

Atriz expôs mensagens invasivas nas redes e até assédio de um stalker

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de junho de 2025 às 11:59

Carol Castro revela assédio e ameaça de sequestro: 'R$10 milhões por uma noite comigo' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Carol Castro (41), abriu o jogo sobre os bastidores nada glamorosos da fama e das redes sociais. No ar como Clarice na novela Garota do Momento, da TV Globo, a artista revelou já ter sido alo de mensagens abusivas e até perseguição fora do ambiente virtual. >

"Às vezes entro no inbox e penso: 'Meu Deus, como alguém escreve isso?'. Algumas mensagens realmente me marcaram, mas tento encarar com leveza, não carregar o peso de algo que não me pertence. Prefiro focar nas coisas boas", contou a atriz em entrevista à revista Quem.>

Carol relembrou uma das abordagens mais absurdas que recebeu online. "Já escreveram dizendo: 'Daria 10 milhões para passar uma noite com você'. Respondi na hora: 'Meu amor, pega esse dinheiro e faz uma doação, por favor'", disparou ela, que costuma manter o bom humor mesmo diante da falta de limites de alguns internautas.>

No entanto, nem tudo é contornável com leveza. Em conversa com o jornal Extra, Carol revelou ter enfrentado um episódio real de perseguição. Assim como sua personagem na novela, ela foi vítima de um stalker que ultrapassou o digital e passou a fazer ameaças gravíssimas.>

"Ele mandava e-mails em caixa alta para o meu escritório dizendo que ia me sequestrar, me estuprar... foi pesado demais. A polícia entrou no caso e conseguiu rastrear o autor das ameaças pelo ID", relatou a atriz, com seriedade.>

Mãe de Nina (07), fruto do relacionamento com o violinista Felipe Prazeres, Carol diz que tem ainda mais cautela com o que compartilha nas redes, especialmente quando envolve a filha. "Sou extremamente cuidadosa. Esses tempos estão bem estranhos nesse sentido. Tudo o que posto sobre a Nina é conversado antes com o pai. E, claro, nunca forço nada.">