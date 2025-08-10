Acesse sua conta
Moradores flagram pessoas armadas com fuzis após tiroteio em Salvador

Nas imagens ainda é possível ver o uso de um drone pelo grupo

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 21:23

Criminosos armados com fuzis são flagrados por moradores após tiroteio
Criminosos armados com fuzis são flagrados por moradores após tiroteio Crédito: Reprodução

Moradores da região que liga os bairros do Stiep, Armação, Costa Azul e Boca do Rio viveram momentos de tensão e medo na noite deste domingo (10). Além do tiroteio que parou o trânsito e fez motoristas recuarem na contramão para tentar se proteger, quem estava nos prédios viu pessoas circularem pelas ruas com fuzis.

"Tem um cara com fuzil bem na porta do meu prédio", disse um morador em uma troca de mensagens que circulou em grupos de pessoas que residem na região.

Veja o momento em que pessoas armadas com fuzis são vistas em rua que liga Costa Azul ao Stiep

As pessoas foram vistos na Travessa Doutor Augusto Lopes Pontes por Reprodução
A região liga os bairros do Stiep e Costa Azul por Reprodução
As imagens também mostram dois homens manuseando um drone durante a ação por Reprodução
Das janelas, os moradores observaram tudo com medo  por Reprodução
Uma das pessoas armadas era uma mulher vestida de camisa verde por Reprodução
1 de 5
As pessoas foram vistos na Travessa Doutor Augusto Lopes Pontes por Reprodução

Vídeos feitos das janelas dos prédios mostram pelo menos três pessoas armadas com fuzis na Travessa Doutor Augusto Lopes Pontes, que liga os bairros do Stiep e Costa Azul, sendo dois homens e uma mulher.

Além disso, é possível ver dois homens manuseando um drone que acompanha toda a ação.

A Polícia Militar foi procurada para falar sobre as pessoas armadas com fuzis flagradas na rua e também sobre o tiroteio, mas ainda não respondeu.

