Confira previsão do tempo para esta quinta-feira (27 de novembro) em Salvador

Atuação de cavados atmosféricos aumenta chance de chuva e deixa tempo mais instável

  Esther Morais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 03:00

Banco virado no Farol da Barra
Banco virado no Farol da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador terá uma quinta-feira (27) de maior instabilidade, com aumento da nebulosidade e chuvas pontuais ao longo do dia, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A probabilidade de precipitação sobe para 50% em razão da atuação de cavados atmosféricos que avançam sobre a capital. As temperaturas variam entre 22°C e 30°C.

Diferente dos últimos dias, os ventos passam a soprar com intensidade moderada, registrando velocidades entre 26 km/h e 27 km/h. A Codesal alerta que a combinação de umidade e instabilidade pode favorecer pancadas rápidas, sobretudo durante a tarde.

Dia de chuva em Salvador

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Confira previsão para o restante da semana:

Sexta-feira (28)

O tempo segue instável, com 50% de chance de chuva e ventos moderados. As temperaturas ficam entre 22°C e 30°C.

Sábado (29)

O cenário volta a ser mais estável, com predomínio de sol e 30% de possibilidade de chuva. Os ventos variam de moderados a fortes, e as máximas retornam aos 31°C.

Domingo (30)

O fim de semana termina com tempo parecido com o do sábado: pouca nebulosidade, 30% de chance de chuva e temperaturas entre 22°C e 31°C.

A Codesal reforça que situações de risco podem ser comunicadas pelo telefone 199, disponível 24 horas.

