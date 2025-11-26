Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Black Friday: confira os horários especiais de shoppings e supermercados em Salvador e RMS

Data mais importante do varejo brasileiro é na próxima sexta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:45

Black Friday Salvador
Black Friday Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Black Friday já é na próxima sexta-feira, 28 de novembro, e quem quer aproveitar as ofertas da data preferida dos brasileiros para fazer compras pode colocar o alarme para tocar mais cedo. Diversos shoppings e supermercados de Salvador e Região Metropolitana abrirão as portas em horário especial para atender os clientes. Confira os horários a seguir:

Shoppings

Shopping Barra

Lojas: 9h às 23h

Praça de Alimentação e Lazer: 9h às 23h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback, Tokai, Camarada Camarão, Healthy por Victoria Cintra), Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (L4): a partir das 12h

Cinema: consultar programação no site orientcinemas.com.br

Leia mais

Imagem - Black Friday: Smart Fit oferece dois meses grátis e pacotes a partir de R$ 39,90

Black Friday: Smart Fit oferece dois meses grátis e pacotes a partir de R$ 39,90

Imagem - Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

Imagem - Black Friday: cinema de Salvador anuncia ingressos a R$ 10

Black Friday: cinema de Salvador anuncia ingressos a R$ 10

Shopping Paralela

8h às 23h

Salvador Shopping

9h às 23h (com algumas operações iniciando mais cedo)

Salvador Norte Shopping

9h às 23h (com algumas operações iniciando mais cedo)

Shopping Piedade

8h às 20h

Shopping Paseo

9h às 21h (funcionamento normal)

Shopping Itaigara

9h às 20h (funcionamento normal)

Confira outras ofertas da Black Friday da Ferreira Costa

Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO
1 de 7
Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa por Larissa Almeida/CORREIO

Parque Shopping Bahia

Lojas, quiosques e alimentação: 8h às 23h

Alameda Gourmet: 11h às 00h

Shopping Bela Vista

28/11 (sexta-feira): 7h às 23h

29/11 (sábado): 7h às 23h

Boulevard Shopping Camaçari

Americanas (28/11): 8h às 22h

C&A (28/11): 8h às 22h

Sábado: até 22h

McDonald’s (28/11): 8h às 22h

Le Biscuit (28/11): 8h às 22h

Sábado: até 22h

Riachuelo (28/11): 9h às 22h

Renner (28 e 29/11): fechamento às 22h

Lojas

Ferreira Costa Barris e Paralela

Até 29/11: 8h às 22h

Mais recentes

Imagem - Curso gratuito para formação de garçons abre vagas; saiba como se inscrever

Curso gratuito para formação de garçons abre vagas; saiba como se inscrever
Imagem - Café em excesso: efeitos no corpo e como diminuir a cafeína

Café em excesso: efeitos no corpo e como diminuir a cafeína
Imagem - Menino quilombola desaparecido há quase dois anos na Bahia tem ossada identificada por DNA

Menino quilombola desaparecido há quase dois anos na Bahia tem ossada identificada por DNA

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
01

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa
02

A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
03

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos
04

Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos