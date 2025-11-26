Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Black Friday: Smart Fit oferece dois meses grátis e pacotes a partir de R$ 39,90

Ofertas valem para todas as unidades da rede

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:27

Briga aconteceu em unidade da Smart Fit de Salvador
 Smart Fit de Salvador Crédito: Divulgação

A Smart Fit deu início ao período mais esperado do ano com ofertas especiais para quem quer começar a treinar ainda em 2025. A campanha, que traz o mote ‘o ano tá #TáPago’, garante dois meses gratuitos para novos alunos que fizerem a matrícula em qualquer plano da rede. A contratação do serviço com o benefício pode ser feita entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro.

Além disso, durante o Esquenta Black Friday, que acontece até o dia 2 de dezembro, a marca oferece um pacote de serviços exclusivo ao preço promocional de R$39,90. O combo, disponível para compra só nesta época do ano, inclui: Smart Fit Coach, Smart Fit Nutri, Smart Fit Body e Smart Fit Energy. A promoção garante uma economia de até 60% no valor mensal total, caso os serviços fossem todos adquiridos individualmente.

Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação

Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock
1 de 10
Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação por Shutterstock

“Nosso objetivo é facilitar o acesso à prática de atividade física, incentivando mais pessoas a darem o primeiro passo em direção a uma vida ativa e saudável. A Black Friday é o momento ideal para isso, e queremos que os novos alunos vivam a experiência completa Smart Fit, com suporte de treinos personalizados, orientação nutricional e bem-estar”, afirma Cristina Duclos, CMO Global da Smart Fit.

No caso da gratuidade, as ofertas são válidas apenas para o valor das duas primeiras mensalidades. Já a promoção do pacote de serviços exige permanência mínima de 12 meses. A disponibilidade dos serviços pode variar conforme a estrutura de cada unidade.

Leia mais

Imagem - Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

Imagem - Black Friday: cinema de Salvador anuncia ingressos a R$ 10

Black Friday: cinema de Salvador anuncia ingressos a R$ 10

Imagem - Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Mais recentes

Imagem - Menino de 10 anos é baleado dentro de escola durante operação policial no Rio de Janeiro

Menino de 10 anos é baleado dentro de escola durante operação policial no Rio de Janeiro
Imagem - Por 8 votos a três, STF cancela tese da ‘revisão da vida toda’ do INSS

Por 8 votos a três, STF cancela tese da ‘revisão da vida toda’ do INSS
Imagem - Biólogo chora ao encontrar flor gigante raríssima que procurava há 13 anos; veja vídeo

Biólogo chora ao encontrar flor gigante raríssima que procurava há 13 anos; veja vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador
01

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
02

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
03

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
04

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador