DESCONTOS E MAIS

Black Friday: Smart Fit oferece dois meses grátis e pacotes a partir de R$ 39,90

Ofertas valem para todas as unidades da rede

Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:27

Smart Fit de Salvador Crédito: Divulgação

A Smart Fit deu início ao período mais esperado do ano com ofertas especiais para quem quer começar a treinar ainda em 2025. A campanha, que traz o mote ‘o ano tá #TáPago’, garante dois meses gratuitos para novos alunos que fizerem a matrícula em qualquer plano da rede. A contratação do serviço com o benefício pode ser feita entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro.

Além disso, durante o Esquenta Black Friday, que acontece até o dia 2 de dezembro, a marca oferece um pacote de serviços exclusivo ao preço promocional de R$39,90. O combo, disponível para compra só nesta época do ano, inclui: Smart Fit Coach, Smart Fit Nutri, Smart Fit Body e Smart Fit Energy. A promoção garante uma economia de até 60% no valor mensal total, caso os serviços fossem todos adquiridos individualmente.

Conhece o Gymatch? App junta namoro e treino para os amantes de academia e musculação 1 de 10

“Nosso objetivo é facilitar o acesso à prática de atividade física, incentivando mais pessoas a darem o primeiro passo em direção a uma vida ativa e saudável. A Black Friday é o momento ideal para isso, e queremos que os novos alunos vivam a experiência completa Smart Fit, com suporte de treinos personalizados, orientação nutricional e bem-estar”, afirma Cristina Duclos, CMO Global da Smart Fit.