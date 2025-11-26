CABULA

Médicos estão há três meses sem receber salário em unidade estadual de saúde em Salvador, diz sindicato

UPA do Cabula unidade estadual sob gestão do IGH.

Maysa Polcri

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 18:39

Médicos que trabalham na UPA do Cabula estão com salários atrasados Crédito: Reprodução/Google Maps

Médicos que trabalham na Unidade de Pronto Atendimento do bairro do Cabula, em Salvador, estão há pelo menos três meses sem receber salário. É o que aponta uma denúncia feita pelo sindicato que representa a categoria. A unidade é vinculada ao governo estadual e está sob gestão do Instituto de Gestão e Humanização (IGH).

O vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed-BA), Yuri Serafim, realizou uma vistoria na UPA do Cabula na terça-feira (25). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele afirma que os profissionais não são pagos há três meses.

"Nos deparamos com uma situação crítica: a UPA lotada e os médicos com salários atrasados há três meses. Estamos convocando os colegas para nos reunirmos na próxima semana para que possamos discutir a situação e tomar as medidas cabíveis", afirma. O sindicato diz ainda que a situação é "inadmissível e desrespeitosa com quem sustenta o atendimento à população".

A reportagem entrou em contato com o Instituto de Gestão e Humanização (IGH), responsável pela gestão da unidade, e com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), mas não obteve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto.