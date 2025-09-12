SAÚDE

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Repasses atrasaram até dez dias nos últimos três meses

Millena Marques

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14:00

Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto Crédito: Divulgação/SMS

Funcionários da Maternidade de Referência Prof. José Maria de Magalhães Netto denunciam o atraso de pagamento dos salários de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Localizada no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, a unidade de saúde é do Governo do Estado da Bahia, mas é administrada pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH). A Secretaria da Saúde (Sesab) garante que realiza os pagamentos regulares. O IGH não se posicionou até a publicação desta matéria.

O repasse, que deveria ser feito até o quinto dia útil, foi realizado com atraso de até dez dias nos últimos três meses. Em setembro, o pagamento que deveria ser feito até o último 5 não caiu na conta dos funcionários. "Eu nunca passei por uma situação dessa. Isso nos prejudica demais. São juros imensos de cartões de crédito, a gente não consegue se organizar, o psicológico da gente fica totalmente abalado", diz uma enfermeira, que trabalha no local há cerca de oito anos.

O atraso afeta diretamente o exercício da profissão. "Eu não consigo chegar no trabalho e exercer as minhas funções com tranquilidade porque até o meu psicológico está abalado com essa situação de atraso. Eu não sei o que realmente está acontecendo", diz a funcionária.

Para conseguir arcar com as despesas do mês e evitar ao máximo os juros de cartões de crédito, a funcionária começou a trabalhar em uma unidade de saúde em outra cidade.

Uma outra profissional, que é técnica em Enfermagem no local, relatou que o setor de Recursos Humanos informa apenas que não há previsão para o pagamento. Ela conta que o IGH diz não ter recebido a verba da Sesab. Em consulta ao Portal de Transparência da Bahia, a reportagem verificou que o governo estadual repassou R$ 2,12 milhões ao instituto em 2025.

Além do atraso dos salários, os funcionários relatam que estavam tendo descontos no ano passado relacionados à provisão de férias - processo de reservar uma quantia mensalmente para cobrir os custos das férias dos colaboradores. Segundo eles, o instituto havia informado que esse valor seria devolvido quando o funcionário realmente saísse de recesso, o que não ocorreu, de acordo com a denúncia.

"Eu perguntei qual era a justificativa para esse desconto mensal, mas a administração não deixou claro para mim", diz uma das funcionárias. O desconto era de cerca de R$ 200.

Em nota, a Sesab diz que realiza pagamentos regulares e consecutivos a todos os fornecedores. "Eventuais atrasos decorrem, exclusivamente, da ausência parcial ou total de documentos comprobatórios da execução dos serviços, condição indispensável para a liberação de recursos, conforme a legislação vigente. Diante da denúncia, o caso será encaminhado para apuração das áreas técnicas", afirma.

Novo edital

Em maio deste ano, a Sesab publicou um edital com aviso de convocação para a contratação da empresa responsável pela administração da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Netto. Conforme o edital, a empresa escolhida ficaria à frente das ações e dos serviços de saúde do equipamento. Segundo a publicação, a vencedora da licitação será aquela que apresentar a melhor técnica. O IGH, que administra o local desde 2018, também poderia entrar na concorrência. A secretaria não informou se a seleção já se encerrou e se já selecionou a administradora para o novo período.

A Maternidade Professor José Maria de Magalhães Netto possui 280 leitos (duzentos e oitenta) leitos contratados. A unidade de saúde também oferta atendimentos que necessitem de atenção médica imediata. O atendimento ambulatorial da unidade tem por finalidade prestar atendimento na gestação de alto risco, gestação na adolescência e acompanhamento dos recém – nascidos (RN) egressos da UTI e UCI Neonatal, bem como RN com menos de 28 dias de nascidos na unidade.