Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça determina que Inema elabore plano para garantir gestão da água de bacia hidrográfica na Bahia

Determinação acontece após pedido do Ministério Público

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:01

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA)
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) Crédito: Divulgação

A Justiça da Bahia determinou que o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) elabore o Plano de Recursos Hídricos da Bacia dos Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu, localizada no extremo sul da Bahia, no prazo de 24 meses após o trânsito em julgado da decisão.

Além disso, a Justiça determinou que o Inema forneça, em até seis meses, estrutura adequada ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH-PIJ), incluindo espaço físico, equipamentos e mobiliário necessários para o pleno funcionamento da entidade.

A decisão ocorreu após o pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio do promotor Fábio Fernandes Corrêa, após a constatação da ausência do plano e da falta de condições estruturais do Comitê.

Os Municípios de Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itanhém, Lajedão, Medeiros Neto, Vereda e Teixeira de Freitas integram totalmente a bacia. Enquanto que Itamaraju, Jucuruçu, Nova Viçosa, Prado e Mucuri tem parte de seus territórios na bacia.

“O plano é um instrumento essencial para a gestão dos recursos hídricos e sua ausência tem contribuído para agravar os problemas da região. O extremo sul da Bahia já passou por sérias situações de escassez hídrica. O Município de Ibirapuã, inclusive, chegou a decretar estado de calamidade”, ressaltou o promotor de Justiça Fábio Fernandes Corrêa.

De acordo com a sentença, a elaboração do plano deverá seguir os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. O objetivo é assegurar uma gestão sustentável da água, prevenindo crises e garantindo o abastecimento para a população e para os diversos usos da bacia.

Leia mais

Imagem - Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

Imagem - Igreja histórica na Bahia corre risco de desabamento; MP-BA pede suspensão de atividades turísticas

Igreja histórica na Bahia corre risco de desabamento; MP-BA pede suspensão de atividades turísticas

Imagem - MPF pede suspensão de todos os concursos da Marinha; entenda

MPF pede suspensão de todos os concursos da Marinha; entenda

Mais recentes

Imagem - Rota do Vinho chega a Salvador com degustações exclusivas

Rota do Vinho chega a Salvador com degustações exclusivas
Imagem - Adolescente de 16 anos é resgatada de cárcere privado na Bahia; suspeito fugiu

Adolescente de 16 anos é resgatada de cárcere privado na Bahia; suspeito fugiu
Imagem - Igreja histórica na Bahia corre risco de desabamento; MP-BA pede suspensão de atividades turísticas

Igreja histórica na Bahia corre risco de desabamento; MP-BA pede suspensão de atividades turísticas

MAIS LIDAS

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
01

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Advogado é morto a facadas durante briga dentro de apartamento
02

Advogado é morto a facadas durante briga dentro de apartamento

Imagem - Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office
03

Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
04

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto