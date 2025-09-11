Justiça determina que Inema elabore plano para garantir gestão da água de bacia hidrográfica na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:01
A Justiça da Bahia determinou que o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) elabore o Plano de Recursos Hídricos da Bacia dos Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu, localizada no extremo sul da Bahia, no prazo de 24 meses após o trânsito em julgado da decisão.
Além disso, a Justiça determinou que o Inema forneça, em até seis meses, estrutura adequada ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH-PIJ), incluindo espaço físico, equipamentos e mobiliário necessários para o pleno funcionamento da entidade.
A decisão ocorreu após o pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio do promotor Fábio Fernandes Corrêa, após a constatação da ausência do plano e da falta de condições estruturais do Comitê.
Os Municípios de Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itanhém, Lajedão, Medeiros Neto, Vereda e Teixeira de Freitas integram totalmente a bacia. Enquanto que Itamaraju, Jucuruçu, Nova Viçosa, Prado e Mucuri tem parte de seus territórios na bacia.
“O plano é um instrumento essencial para a gestão dos recursos hídricos e sua ausência tem contribuído para agravar os problemas da região. O extremo sul da Bahia já passou por sérias situações de escassez hídrica. O Município de Ibirapuã, inclusive, chegou a decretar estado de calamidade”, ressaltou o promotor de Justiça Fábio Fernandes Corrêa.
De acordo com a sentença, a elaboração do plano deverá seguir os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. O objetivo é assegurar uma gestão sustentável da água, prevenindo crises e garantindo o abastecimento para a população e para os diversos usos da bacia.