DECISÃO

Justiça determina que Inema elabore plano para garantir gestão da água de bacia hidrográfica na Bahia

Determinação acontece após pedido do Ministério Público

Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:01

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) Crédito: Divulgação

A Justiça da Bahia determinou que o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) elabore o Plano de Recursos Hídricos da Bacia dos Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu, localizada no extremo sul da Bahia, no prazo de 24 meses após o trânsito em julgado da decisão.

Além disso, a Justiça determinou que o Inema forneça, em até seis meses, estrutura adequada ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH-PIJ), incluindo espaço físico, equipamentos e mobiliário necessários para o pleno funcionamento da entidade.

A decisão ocorreu após o pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio do promotor Fábio Fernandes Corrêa, após a constatação da ausência do plano e da falta de condições estruturais do Comitê.

Os Municípios de Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itanhém, Lajedão, Medeiros Neto, Vereda e Teixeira de Freitas integram totalmente a bacia. Enquanto que Itamaraju, Jucuruçu, Nova Viçosa, Prado e Mucuri tem parte de seus territórios na bacia.

“O plano é um instrumento essencial para a gestão dos recursos hídricos e sua ausência tem contribuído para agravar os problemas da região. O extremo sul da Bahia já passou por sérias situações de escassez hídrica. O Município de Ibirapuã, inclusive, chegou a decretar estado de calamidade”, ressaltou o promotor de Justiça Fábio Fernandes Corrêa.