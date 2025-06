RELEMBRE O CASO

10 anos sem Cristiano Araújo: relembre o acidente, a investigação e o legado do cantor

O cantor sertanejo morreu em um trágico acidente de carro em 2015, ao lado da namorada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de junho de 2025 às 09:38

Cristiano Araujo Crédito: Reprodução

No dia 24 de junho de 2015, o Brasil acordou em choque com a notícia da morte de um dos maiores nomes da música sertaneja da época. Cristiano Araújo, de apenas 29 anos, e sua namorada Allana Moraes, de 19, não resistiram aos ferimentos após um grave acidente de carro na BR-153, em Goiás. Uma década depois, a tragédia ainda ressoa com força na memória dos fãs e da indústria musical.

Naquela madrugada, Cristiano retornava de um show em Itumbiara e seguia para Goiânia em uma Range Rover com a namorada, o empresário Victor Leonardo e o motorista Ronaldo Miranda. Por volta das 3h30, o veículo saiu da pista e capotou a cerca de 57 km do último posto onde haviam parado. Allana morreu no local. Cristiano chegou a ser socorrido, mas faleceu horas depois no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).>

Segundo investigações, o carro estava a 179 km/h cinco segundos antes do acidente, em um trecho onde o limite era de 110 km/h. O motorista foi indiciado e condenado por duplo homicídio culposo em 2018, com pena de 2 anos e 7 meses em regime aberto. No entanto, em 2022, foi preso por descumprir as medidas impostas pela Justiça, mas liberado menos de 24 horas depois.>

O velório, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, reuniu mais de 50 mil pessoas. A comoção foi nacional. Fãs, amigos e colegas de profissão se despediram de um artista que, em apenas cinco anos de carreira solo, colecionou sucessos como "Efeitos", "Maus Bocados" e "Cê Que Sabe".>

Cristiano nasceu em uma família de músicos e começou a cantar ainda criança. Com 6 anos ganhou o primeiro violão. Aos 13 gravou seu primeiro CD e aos 17, tentou a sorte em duplas, até retomar a carreira solo em 2010. Com o apoio de nomes como Jorge & Mateus e Gusttavo Lima, explodiu em 2011 e rapidamente se consolidou como um dos queridinhos do sertanejo universitário.>