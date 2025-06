INDIRETA?

Mãe de Marília Mendonça faz post enigmático em meio à briga pela guarda do neto

Dona Ruth publicou um vídeo com falas reflexivas ao remover ervas daninhas

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth fez uma publicação enigmática nesta segunda-feira (23) refletindo sobre momentos difíceis da vida. O post foi compartilhado horas antes da briga judicial pela guarda do neto Leo , de 5 anos, vir à tona. Segundo o Portal LeoDias, Murilo Huff entrou na Justiça no último dia 11 para lutar pela guarda unilateral da criança. >

Nas imagens publicadas nos stories do Instagram, a mãe da Rainha do Sofrência aparece cuidando de uma planta enquanto remove ervas daninhas. Durante a atividade, ela fez uma reflexão sobre enfrentar períodos difíceis e sobre a necessidade de resistir diante da tristeza. >

“O Senhor manda-te dizer nesta manhã, continue plantando com lágrimas, que no momento certo você vai colher. O joio nasce junto, mas é isso que Ele vai fazer também no momento certo, o Senhor arranca, separa o joio do trigo”, disse ela no vídeo.>