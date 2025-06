ROTINA REGRADA

Filho de Marília Mendonça usa sensor para controlar diabetes aos 5 anos

Léo foi diagnosticado com a doença crônica poucos meses após a morte da mãe

Elis Freire

Publicado em 3 de junho de 2025 às 20:19

Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Filho de 5 anos de Marília Mendonça e Murilo Huff, Léo passou a usar um sensor para controlar diabetes do tipo 1, uma doença crônica que afeta os níveis de glicose no sangue. O pequeno chamou atenção ao aparecer com dispositivo em foto ao lado da babá Luciene Melo, que também vive com a doença. >

Segundo Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça que divide com o pai a guarda da criança, o garoto de cinco anos de idade foi diagnosticado com diabetes tipo 1 pouco meses após o falecimento da mãe, em 2021. Na época ele tinha apenas dois anos de idade e desde então usa o sensor regularmente para controlar os níveis de açúcar em tempo real.>

“A gente controla a diabetes dele com a alimentação balanceada. Ele não precisa tomar insulina, mas a glicose dele é controlada e a gente fica com a endocrinologista o tempo todo. A pediatra e a nutricionista também. Eu faço tudo com o auxílio dos três juntos. Por isso tive que aprender novas receitas no cardápio aqui de casa (…) As coisas dele eu faço tudo low carb. Faço biscoitos também, cookies, salgados, quiches, tudo do jeito que ele pode comer”, contou Ruth sobre a rotina regrada da criança.>

Ela ressaltou que na época do diagnóstico, “ele nunca tinha comido nenhum doce”. O pequeno vive em Goiânia com a mãe e o pai. Isso é comum no caso da diabetes tipo 2, que é crônica e não adquirida. >

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), as pessoas com essa condição tem um sistema imunológico que ataca equivocadamente as células beta, fazendo com que pouca ou nenhuma insulina - hormônio que controla a glicose - seja liberada para o corpo>

Foto com o sensor

Léo Medonça 1 de 4

Nesta semana, a babá da criança, Luciene Melo, compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece usando um sensor de glicose ao lado de Léo. Nas imagens os dois estão de lado e sorriem para a câmera enquanto mostram o dispositivo no braço.>

Sobre isso, Ruth falou que o fato da cuidadora também possuir diabetes facilita a convivência com Léo. Ela engrandeceu a profissional pelos cuidados que desempenha com a criança.>