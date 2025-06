SPOILER DE HOJE

'Dona de Mim': Leona chama ajuda de Marlon e Kami flagra os dois agarrados

Namorada por do policial vai encontrar o ex casal em situação íntima no capítulo desta terça (3)

Elis Freire

Publicado em 3 de junho de 2025 às 18:41

Kami flagra Leo e Marlon juntos Crédito: Reprodução

Leona (Clara Moneke) vai se envolver em uma confusão e vai precisar pedir ajuda do ex-namorado policial Marlon. A babá vai avistar Vanderson (Armando Babaoiff) - pai biológico de Sofia que acredita ser bandido e vai entrar em desespero no capítulo desta terça-feira (3) de “Dona de Mim”. >

Durante a situação, Leo vai pedir ajuda de Marlon (Humberto Morais) para disfarçar de Vanderson e os dois vão ficar juntinhos na rua. Porém, Kami (Giovanna Lancellotti), atual namorada do rapaz, vai acabar pegando os dois no flagra.>

Entenda o que vai rolar

O caldo vai embolar quando Leo passar por Vanderson de carro e descer desesperada. Mas o pai de Sofia (Elis Cabral) já terá entrado no prédio, e, sem saber o que fazer e preocupada com a menina, Leo ligará para Marlon pedindo ajuda. Sempre prestativo, o policial chegará de moto ao local indicado pela ex.>

“Você está bem? O que aconteceu?”, perguntará ele. “Um bandido entrou nesse prédio. Você precisa fazer alguma coisa”, dirá Leo.>

Marlon, no entanto, vai explicar que ele não tem o que fazer, já que não existem provas de nenhum crime contra o homem. “Como é que você sabe que é um bandido, Leo?”, indagrá o policial. >

“Por que você não pode só confiar em mim? Vai lá e prende o cara, Marlon, pronto.”>

Depois, Vanderson sairá do prédio e, para disfarçar, Leo fingirá que está namorando Marlon.>

“É ele! Aquele ali! Disfarça”, pedirá ela. Neste momento, Kami aparecerá e flagrará seu atual namorado com a ex em uma situação bem íntima, agarradinhos. >

Leo e Marlon agarradinhos em 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução

“Que palhaçada é essa?!”, dirá a personagem de Giovanna Lancellotti>