O que é bureka? Aprenda a fazer receita de Dona Rosa na novela Dona de Mim

Personagem interpretada por Suely Franco preparou o prato em cena que chamou atenção dos fãs

A tradicional bureka, massa folhada de origem turca muito apreciada na culinária judaica sefardita, chamo atenção do público após aparecer em cena na novela Dona de Mim, exibida pela TV Globo. No capítulo, a personagem Rosa, interpretada por Suely Franco, prepara o prato em um momento de afeto e memória familiar, o que despertou curiosidade entre os telespectadores.>

Leve, crocante e versátil, a bureka é feita com uma massa simples e pode ser recheada com diferentes ingredientes, como queijos, batata, carne moída ou espinafre. O prato é muito comum em celebrações judaicas e também em padarias do Oriente Médio e dos Bálcãs. Em português, o nome também pode aparecer como "boreca" ou "bourekas", variações herdadas da grafia otomana.>