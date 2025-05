comida

6 receitas deliciosas de ensopado para os dias frios

Aprenda a preparar pratos saborosos e ricos em nutrientes

Ensopado de carne com cenoura e batata Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock

O ensopado é um prato conhecido na culinária brasileira e está presente no dia a dia de diversas pessoas, principalmente no inverno. É a pedida perfeita para espantar o frio e manter uma alimentação equilibrada, pois combina com diversos ingredientes ricos em vitaminas e nutrientes, ideais para aumentar a imunidade do organismo. >

Abaixo, confira 6 receitas deliciosas de ensopado para os dias frios! >

Ensopado de carne com cenoura e batata

Ingredientes

8 dentes de alho descascados e picados

3 cebolas descascadas e picadas

2 colheres de sopa de azeite

1 kg de patinho cortado em cubos

1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 tomates sem sementes e picados

1 pitada de noz-moscada

1 colher de sopa de tomilho

1 colher de sopa de alecrim picado

1 l de água

500 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

500 g de batata descascada e cortada em pedaços

1/2 xícara de chá de salsinha picada >

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne, o sal, a pimenta-do-reino, o tomate, a noz-moscada, o tomilho, o alecrim e a água e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte a cenoura e a batata e leve novamente ao fogo médio até os legumes ficarem macios e o molho reduzir. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida. >

Ensopado de músculo

Ingredientes

1 kg de músculo picado

2 tomates sem semente e cortados em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de água

Suco de 1 limão

2 ramos de tomilho fresco

1/2 colher de sopa de manteiga

1/2 colher de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de água quente

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione a carne e doure. Tempere com sal e pimenta-do-reino e transfira a carne para um recipiente. Reserve. Na mesma panela, coloque mais um pouco de azeite, espere aquecer, junte o alho e a cebola e doure. Acrescente o tomate e o tomilho e refogue por 5 minutos. Disponha a carne novamente sobre a panela e misture bem. Cubra com a água, coloque o suco de limão e misture. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e reserve. >

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a farinha de trigo e refogue até dourar. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco do caldo da panela de pressão, coloque na frigideira e mexa até dissolver a farinha. Junte a mistura ao ensopado e leve a panela novamente ao fogo médio. Cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho engrossar. Sirva em seguida. >

Ensopado de batata-doce com leite de coco

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de curry em pó

1/2 colher de chá de cominho em pó

500 g de batata-doce cortada em cubos

200 ml de leite de coco

2 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar >

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo de coco em fogo médio. Refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e o gengibre e mexa por mais 1 minuto. Adicione o curry e o cominho e mexa bem por 30 segundos para liberar os aromas. Acrescente a batata-doce e misture bem com os temperos. Despeje o leite de coco e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio com a panela semitampada por cerca de 20 minutos, até a batata-doce ficar bem macia. Finalize com a salsinha e sirva em seguida. >

Ensopado de frango com batata, cenoura e ervilha Crédito: Imagem; Jomar Aplaon | Shutterstock

Ensopado de frango com batata, cenoura e ervilha

Ingredientes

1,5 kg de sobrecoxa de frango

5 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras descascadas e cortadas em cubos

395 g de ervilha

2 colheres de sopa de suco de limão

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 folha de louro

3 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino, alho e cebola. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o frango e refogue até dourar. Acrescente as batatas, as cenouras, a ervilha, a folha de louro e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida com o cheiro-verde. >

Ensopado de peixe

Ingredientes

1 kg de peixe em postas

Suco de 1 limão

4 pimentas-de-cheiro picadas

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

2 colheres de sopa de salsinha picada

3 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de alecrim picado

1 colher de sopa de azeite de dendê

Sal a gosto

Água >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com o suco de limão e o sal. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, transfira o peixe para uma panela, adicione a cebola, o tomate, a salsinha, as pimentas-de-cheiro e o alecrim. Tempere com o sal, acrescente o azeite de dendê e cubra com a água. Tampe a panela e leve ao fogo baixo por 10 minutos. Mexa de vez em quando para o peixe não grudar no fundo da panela. Desligue o fogo e sirva em seguida. >

Ensopado de carne-seca com abóbora

Ingredientes

500 g de carne-seca dessalgada e desfiada

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 tomate picado

1 colher de chá de páprica

500 g de abóbora-cabotiá sem casca picada em cubos

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente para cozinhar >

Modo de preparo