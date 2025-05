comida

6 receitas econômicas e deliciosas com frutos do mar

Veja como preparar pratos incríveis gastando pouco

Publicado em 31 de maio de 2025 às 12:09

Espaguete de abobrinha com camarão Crédito: Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock

Os frutos do mar são frequentemente associados aos pratos caros e sofisticados. No entanto, eles também podem ser utilizados no preparo de comidas saborosas e econômicas. Isso porque eles são versáteis e combinam com diversos ingredientes, contribuindo para uma refeição completa gastando pouco. Além disso, também podem ser feitos de forma prática e simples. >

Por isso, a seguir, confira 6 receitas econômicas e deliciosas com frutos do mar! >

Espaguete de abobrinha com camarão

Ingredientes

1 colher de sopa de manteiga

2 dentes de alho descascados e picados

200 g de camarão limpo

2 abobrinhas raladas no sentido do comprimento

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o camarão e doure. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva, o restante da manteiga e a abobrinha fatiada e misture. Leve ao fogo médio para refogar por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e junte os camarões ao macarrão. Sirva em seguida. >

Arroz com polvo e brócolis

Ingredientes

500 g de polvo limpo

5 xícaras de chá de caldo de legumes

4 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 colher de café de açafrão

2 xícaras de chá de arroz

1 brócolis picado

Sal a gosto

Água >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o polvo e escalde por 5 minutos. Desligue o fogo, retire o polvo da panela, corte os anéis e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o açafrão e cozinhe por 3 minutos. Depois, disponha o polvo e o brócolis na panela e refogue por 2 minutos. Cubra com o caldo de legumes e coloque o sal. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe até o arroz secar. Desligue o fogo e sirva em seguida. >

Salada de espinafre com camarão e ovo

Ingredientes

10 camarões médios limpos

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de folhas de alface

1/2 xícara de chá de folhas de agrião

6 tomates-cereja cortados ao meio

2 ovos cozidos e cortados em rodelas

1 colher de chá de sementes de gergelim

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e vinagre balsâmico a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os camarões e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os camarões sobre a panela e grelhe por 3 minutos cada lado. Em uma saladeira, coloque a alface, o espinafre e o agrião. Adicione os tomates-cereja, os ovos cozidos e os camarões grelhados. Finalize com azeite de oliva, vinagre balsâmico e sementes de gergelim. Sirva em seguida. >

Anéis de lula ao molho vermelho Crédito: Imagem: elenamazur | Shutterstock

Anéis de lula ao molho vermelho

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 kg de anéis de lula

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 tomate sem sementes e picado

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída, colorau, pimenta calabresa e salsinha a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque os anéis de lula e tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Acrescente a lula à panela com a cebola e o alho e refogue até ficarem macias. Junte o tomate e o pimentão e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta calabresa e colorau. Por último, coloque o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva decorado com a salsinha. >

Casquinha de siri

Ingredientes

500 g de carne de siri desfiada e limpa

6 cascas de siri

250 g de leite de coco

1 cebola descascada e ralada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e de dendê e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne de siri e os tomates. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Junte o leite de coco e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha e desligue o fogo. Com a ajuda de uma colher, recheie as cascas de siri e polvilhe com o queijo parmesão. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida. >

Ensopado de caranguejo

Ingredientes

500 g de carne de caranguejo

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 dentes de alho descascados e picados

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto >

Modo de preparo