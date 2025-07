MODA

Gefferson Vila Nova assina editorial com Rodrigo Lelis em releitura de ícones do cinema

Estilista baiano veste o ator de Guerreiros do Sol com looks que remetem a personagens de filmes famosos

Gabriela Cruz

Publicado em 20 de julho de 2025 às 15:26

Gefferson Vila Nova e Rodrigo Lelis Crédito: Bocciaphoto

Neo, Wayne Szalinski, Jin Stark, Ferris Bueller, Peter Kavinsky, Jordan Belfort. Os protagonistas masculinos dos filmes Matrix; Querida, Encolhi as Crianças; Juventude Transviada; Curtindo a Vida Adoidado; Para Todos os Garotos que Já Amei e O Lobo de Wall Street serviram de inspiração para o editorial que ator baiano Rodrigo Lelis fotografou usando looks do estilista Gefferson Vila Nova. O styling leva a assinatura do produtor de moda Fagner Bispo.>

A série de looks combina peças clássicas do guarda-roupa masculino — como trench coats, parkas, jaquetas de couro, jeans e camisetas gráficas — com elementos de alfaiataria contemporânea. O resultado é uma leitura atualizada desses ícones cinematográficos, misturando o formal e o casual em composições versáteis.>

Rodrigo Lelis, que interpretou Caetano Veloso no cinema e está no elenco de Guerreiros do Sol, da Globoplay, aparece em looks que reforçam a proposta da marca Gefferson Vila Nova: design técnico, modelagens precisas e estética urbana com identidade brasileira.>

Gefferson Vila Nova 1 de 7

As peças exibidas no editorial são da mais recente coleção de Gefferson Vila Nova, intitulada Amorem, que nasceu a partir de uma viagem do estilista pela Costa Amalfitana, na Itália. Através de sua estética multicultural, o designer baiano imprimiu na nova linha uma leitura autoral do lifestyle mediterrâneo. >