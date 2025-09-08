Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda 5 receitas de sopas, caldos e cremes com frango

Opções práticas, deliciosas e nutritivas com essa proteína para o almoço

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 18:06

Sopa de frango com cenoura e macarrão (Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock)
Sopa de frango com cenoura e macarrão Crédito: Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock

O frango é uma das proteínas mais versáteis da culinária, capaz de se adaptar a diferentes preparações — dos pratos mais sofisticados às receitas caseiras que aquecem o coração. Quando combinado em sopas, caldos e cremes, ele se transforma em refeições completas, cheias de sabor e nutrientes, perfeitas para um almoço prático e reconfortante.

Sopa

[Edicase]Sopa de feijão-branco com frango (Imagem: Martin Turzak | Shutterstock) por Imagem: Martin Turzak | Shutterstock
[Edicase]Sopa de quinoa com cenoura (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock) por Imagem: Ildi Papp | Shutterstock
[Edicase]Sopa de lentilha mista (Imagem: alisafarov | Shutterstock) por Imagem: alisafarov | Shutterstock
[Edicase]Sopa de grão-de-bico com espinafre e bacalhau (Imagem: Mariontxa | Shutterstock) por Imagem: Mariontxa | Shutterstock
[Edicase]Sopa de macarrão com frango e legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
[Edicase]Ensopado de sardinha fresca com batatas e alho-poró (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) por Imagem: Lecker Studio | Shutterstock
[Edicase]Sopa de escarola com feijão-branco (Imagem: Fã | Shutterstock) por Imagem: Fã | Shutterstock
[Edicase]Sopa detox de abóbora com quinoa e espinafre (Imagem: Losangela | Shutterstock) por Imagem: Losangela | Shutterstock
[Edicase]Sopa detox de legumes com arroz (Imagem: JeniFoto | Shutterstock) por Imagem: JeniFoto | Shutterstock
[Edicase]Sopa de macarrão com cogumelo (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) por Imagem: Lecker Studio | Shutterstock
[Edicase]Sopa de grão-de-bico com espinafre e tomate (Imagem: Studioimagen73 | Shutterstock) por Imagem: Studioimagen73 | Shutterstock
[Edicase]Sopa de lentilha com couve e legumes (Imagem: JeniFoto | Shutterstock) por Imagem: JeniFoto | Shutterstock
[Edicase]Ensopado de lentilha com espinafre (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
[Edicase]Sopa cremosa de legumes (Imagem: Yuriy Bogatirev | Shutterstock) por Imagem: Yuriy Bogatirev | Shutterstock
[Edicase]Sopa cremosa de ervilha com legumes e bacon (Imagem: Charles Brutlag | Shutterstock) por Imagem: Charles Brutlag | Shutterstock
[Edicase]Sopa de abóbora com gengibre e grão-de-bico (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock) por Imagem: Elena Hramova | Shutterstock
[Edicase]Sopa de tomate com manjericão e aveia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
[Edicase]Sopa de cenoura (Imagem: Dani Vincek | Shutterstock) por Imagem: Dani Vincek | Shutterstock
[Edicase]Sopa cremosa de batata com ervas (Imagem: IIdi Papp | Shutterstock) por Imagem: IIdi Papp | Shutterstock
[Edicase]Sopa cremosa de abóbora (Imagem: Hans Geel | Shutterstock) por Imagem: Hans Geel | Shutterstock
[Edicase]Sopa de frango com macarrão e legumes (Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock) por Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock
[Edicase]Sopa de grão-de-bico com couve e legumes (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock) por Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock
[Edicase]Sopa de inhame com costelinha de porco (Imagem: Marcus Hsieh | Shutterstock) por Imagem: Marcus Hsieh | Shutterstock
[Edicase]Sopa verde de curry com tofu e legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
[Edicase]Sopa de feijão-branco com legumes e cogumelo (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock) por Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock
[Edicase]Ensopado de frango com batata, cenoura e ervilha (Imagem; Jomar Aplaon | Shutterstock) por Imagem; Jomar Aplaon | Shutterstock
[Edicase]Sopa de abóbora com laranja-pera e coentro (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock) por Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock
[Edicase]Sopa detox de legumes (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) por Imagem: Billion Photos | Shutterstock
[Edicase]Sopa de tomate (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) por Imagem: Billion Photos | Shutterstock
[Edicase]Sopa de mandioquinha com frango desfiado (Imagem: Antonova Ganna | Shutterstock) por Imagem: Antonova Ganna | Shutterstock
1 de 30
[Edicase]Sopa de feijão-branco com frango (Imagem: Martin Turzak | Shutterstock) por Imagem: Martin Turzak | Shutterstock

Abaixo, confira como preparar algumas opções de sopas, caldos e cremes com frango para incluir no seu cardápio!

Sopa de frango com cenoura e macarrão

Ingredientes

  • 1 peito de frango sem pele
  • 1,5 l de caldo de frango
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 folha de louro
  • 250 g de macarrão espaguete
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 fio de azeite de oliva
  • Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o frango e a folha de louro e refogue alguns minutos. Cubra com o caldo de frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até o frango ficar bem macio. Retire o frango, desfie e reserve.

Coe o caldo, volte-o para a panela e adicione as cenouras e o salsão. Cozinhe até ficarem macios. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Por fim, junte o frango desfiado de volta à panela e misture. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.

Creme de abóbora com frango

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 400 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos
  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a abóbora-cabotiá e o caldo de legumes e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, aguarde amornar e disponha em um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela, adicione frango desfiado e o creme de leite e misture. Leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Caldo de mandioca com frango (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)
Caldo de mandioca com frango Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

Caldo de mandioca com frango

Ingredientes

  • 500 g de mandioca descascada e picada
  • 250 g de mandioquinha
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1,2 l de água para o caldo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de páprica doce
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado para finalizar
  • Água para cozinhar a mandioca e a mandioquinha

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a mandioca, a mandioquinha e a água e cozinhe em fogo médio por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Espere amornar e disponha em um liquidificador com um pouco da água do cozimento. Bata até formar um creme liso. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a páprica doce e misture. Junte a água e o creme de mandioca batido e mexa até incorporar. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo e ferva por 5 minutos. Distribua em recipientes individuais e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Caldo verde com frango

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 3 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1,2 l de caldo de frango
  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 2 xícaras de chá de couve-manteiga fatiada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione as batatas e o caldo de frango e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Acrescente o frango cozido e a couve-manteiga. Leve ao fogo médio para aquecer e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Sopa cremosa de nhoque com frango, espinafre e cenoura (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Sopa cremosa de nhoque com frango, espinafre e cenoura Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

Sopa cremosa de nhoque com frango, espinafre e cenoura

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 talos de salsão picados
  • 2 peitos de frango cozidos e cortados em cubos
  • 1 l de caldo de frango
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1 colher de sopa de amido de milho (diluído em 3 colheres de sopa de água)
  • 500 g de nhoque de batata
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura e o salsão e refogue até começarem a amolecer. Adicione o frango cozido e o caldo de frango e ferva. Reduza o fogo e cozinhe por mais 10 minutos.

Em seguida, junte o creme de leite e o amido de milho diluído, mexendo sempre até engrossar levemente e formar um caldo cremoso. Acrescente os nhoques e cozinhe até que subam à superfície. Por último, coloque as folhas de espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Leia mais

Imagem - Como estimular a leitura e a escrita para os filhos na infância

Como estimular a leitura e a escrita para os filhos na infância

Imagem - 6 receitas práticas e saborosas para o almoço de domingo

6 receitas práticas e saborosas para o almoço de domingo

Imagem - Vai fazer o almoço? 4 receitas saudáveis e práticas de quiche

Vai fazer o almoço? 4 receitas saudáveis e práticas de quiche

Mais recentes

Imagem - Calmo e companheiro: por que o gato da raça ragamuffin são especiais

Calmo e companheiro: por que o gato da raça ragamuffin são especiais
Imagem - 4 lançamentos da Netflix para a semana de 08 a 14 de setembro

4 lançamentos da Netflix para a semana de 08 a 14 de setembro
Imagem - Netflix atualiza lista das série mais assistidas; confira o ranking

Netflix atualiza lista das série mais assistidas; confira o ranking

MAIS LIDAS

Imagem - Supostos traficantes exigem Pix e ameaçam matar moradores na Bahia
01

Supostos traficantes exigem Pix e ameaçam matar moradores na Bahia

Imagem - 3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários
02

3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários

Imagem - Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas
03

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas

Imagem - Metrô Bahia abre vaga de operadora de trem para mulheres em Salvador
04

Metrô Bahia abre vaga de operadora de trem para mulheres em Salvador