BAHIA

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Os agentes foram denunciados por homicídio qualificado de Josimar Pereira dos Santos, ocorrido em 25 de fevereiro de 2024

Millena Marques

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:37

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Quatro policiais militares foram presos preventivamente nesta sexta-feira (12) durante a ‘Operação Silêncio Quebrado’, deflagrada nos municípios de Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Salvador, Feira de Santana e Sapeaçu, na Bahia. Os agentes foram denunciados por homicídio qualificado de Josimar Pereira dos Santos, ocorrido em 25 de fevereiro de 2024, no povoado de Poções, em Cruz das Almas.

Os PMs são lotados na 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e foram denunciados pela 1ª Promotoria de Justiça de Cruz das Almas. Eles responderão também pelos crimes de fraude processual e ameaça.

Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais e de trabalho dos acusados, com apreensão de telefones celulares, aparelhos eletrônicos, munições e outros objetos.

Os mandados foram cumpridos pelos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do MP da Bahia, e pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force), a Corregedoria da Polícia Militar e o Batalhão de Choque, ligados à SSP.

Execução e ameaças

Segundo as investigações, os PMs registraram a morte de Josimar como resultado de resistência armada e troca de tiros com a guarnição policial. As provas colhidas pelo Ministério Público, no entanto, apontaram que Josimar foi executado.

A vítima estaria em um bar, com amigos, após uma partida de futebol, quando os policiais chegaram no local e passaram a revistar todos os presentes. Neste momento, Josimar foi conduzido para os fundos do bar para ser revistado e executado sumariamente com disparo de arma de fogo.