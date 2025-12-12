Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Os agentes foram denunciados por homicídio qualificado de Josimar Pereira dos Santos, ocorrido em 25 de fevereiro de 2024

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:37

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Quatro policiais militares foram presos preventivamente nesta sexta-feira (12) durante a ‘Operação Silêncio Quebrado’, deflagrada nos municípios de Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Salvador, Feira de Santana e Sapeaçu, na Bahia. Os agentes foram denunciados por homicídio qualificado de Josimar Pereira dos Santos, ocorrido em 25 de fevereiro de 2024, no povoado de Poções, em Cruz das Almas.

Os PMs são lotados na 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e foram denunciados pela 1ª Promotoria de Justiça de Cruz das Almas. Eles responderão também pelos crimes de fraude processual e ameaça.

Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais e de trabalho dos acusados, com apreensão de telefones celulares, aparelhos eletrônicos, munições e outros objetos.

Os mandados foram cumpridos pelos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do MP da Bahia, e pela Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force), a Corregedoria da Polícia Militar e o Batalhão de Choque, ligados à SSP.

Leia mais

Imagem - Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Imagem - Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra

Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra

Imagem - Cacique é preso em operação por causa de conflito terra no extremo sul da Bahia

Cacique é preso em operação por causa de conflito terra no extremo sul da Bahia

Execução e ameaças

Segundo as investigações, os PMs registraram a morte de Josimar como resultado de resistência armada e troca de tiros com a guarnição policial. As provas colhidas pelo Ministério Público, no entanto, apontaram que Josimar foi executado.

A vítima estaria em um bar, com amigos, após uma partida de futebol, quando os policiais chegaram no local e passaram a revistar todos os presentes. Neste momento, Josimar foi conduzido para os fundos do bar para ser revistado e executado sumariamente com disparo de arma de fogo.

Os PMs tiraram fotografias e colheram dados pessoais de todos os presentes no bar e fizeram ameaças. Eles também removeram o corpo da vítima do local e apresentaram arma e drogas supostamente apreendidas com Josimar, para conferir aparência de legalidade das suas condutas criminosas.

Tags:

Bahia Polícia Militar Cruz das Almas

Mais recentes

Imagem - Casal suspeito de desviar mais de meio milhão de reais é preso em Salvador

Casal suspeito de desviar mais de meio milhão de reais é preso em Salvador
Imagem - Thiago Dantas leva planejamento educacional de Salvador a evento nacional de Educação em Brasília

Thiago Dantas leva planejamento educacional de Salvador a evento nacional de Educação em Brasília
Imagem - Tragédia na Bahia: o dia em que trem descarrilou, explodiu e matou 99 pessoas

Tragédia na Bahia: o dia em que trem descarrilou, explodiu e matou 99 pessoas

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil