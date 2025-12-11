Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

Prêmio total de R$ 10 milhões será dividido com mais seis bilhetes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 23:16

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um soteropolitano, ou um grupo deles, terá um motivo a mais para comemorar neste fim de ano após levar uma bolada de mais de R$ 1 milhão no concurso nº 3.560 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (11). O prêmio total de R$ 10 milhões será dividido com outros seis bilhetes, dos estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Cada uma das seis apostas que acertaram as 15 dezenas levou o montante de R$ 1.259.557,70. A aposta baiana foi realizada na lotérica LBA7 Eva Loterias, no bairro de Nova Brasília. No bilhete, que é de um bolão, foram marcados 19 números, dos quais 15 apareceram no sorteio.

 Os números sorteados na ocasião foram: 01-03-04-06-07-08-10-11-12-13-17-18-19-23-24.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Leia mais

Imagem - Sorte: veja quais número mais saíram nos sorteios da loteria desta semana

Sorte: veja quais número mais saíram nos sorteios da loteria desta semana

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2950, desta quinta-feira (11)

Resultado da Mega-Sena 2950, desta quinta-feira (11)

Imagem - Resultado da Quina 6900, desta quinta-feira (11)

Resultado da Quina 6900, desta quinta-feira (11)

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Confira os dias e horários dos sorteios da loteria

Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
1 de 3
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Salvador Dinheiro Lotofacil Loteria Prêmio Sorteio

Mais recentes

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
Imagem - Homem é preso por vender substância usada em canetas emagrecedoras sem autorização

Homem é preso por vender substância usada em canetas emagrecedoras sem autorização
Imagem - R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia
01

R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
02

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)
03

O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora