Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

Elaine Sanoli
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 23:16
Um soteropolitano, ou um grupo deles, terá um motivo a mais para comemorar neste fim de ano após levar uma bolada de mais de R$ 1 milhão no concurso nº 3.560 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (11). O prêmio total de R$ 10 milhões será dividido com outros seis bilhetes, dos estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Cada uma das seis apostas que acertaram as 15 dezenas levou o montante de R$ 1.259.557,70. A aposta baiana foi realizada na lotérica LBA7 Eva Loterias, no bairro de Nova Brasília. No bilhete, que é de um bolão, foram marcados 19 números, dos quais 15 apareceram no sorteio.
Os números sorteados na ocasião foram: 01-03-04-06-07-08-10-11-12-13-17-18-19-23-24.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Confira os dias e horários dos sorteios da loteria
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).