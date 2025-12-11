PRESENTE DE NATAL ADIANTADO

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

Prêmio total de R$ 10 milhões será dividido com mais seis bilhetes

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 23:16

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um soteropolitano, ou um grupo deles, terá um motivo a mais para comemorar neste fim de ano após levar uma bolada de mais de R$ 1 milhão no concurso nº 3.560 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (11). O prêmio total de R$ 10 milhões será dividido com outros seis bilhetes, dos estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Cada uma das seis apostas que acertaram as 15 dezenas levou o montante de R$ 1.259.557,70. A aposta baiana foi realizada na lotérica LBA7 Eva Loterias, no bairro de Nova Brasília. No bilhete, que é de um bolão, foram marcados 19 números, dos quais 15 apareceram no sorteio.

Os números sorteados na ocasião foram: 01-03-04-06-07-08-10-11-12-13-17-18-19-23-24.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago