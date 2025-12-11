FEIRA DE SANTANA

Homem é preso por vender substância usada em canetas emagrecedoras sem autorização

Suspeito foi encontrado com frascos de tirzepatida no carro

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 22:05

Homem foi encontrado com tirzepatida Crédito: Divulgação/ PCBA

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante no município de Feira de Santana, no interior da Bahia, nesta quinta-feira (11), no bairro Queimadinha. Segundo informações da Polícia Civil, ele é investigado por manter em depósito e comercializar um medicamento de procedência desconhecida. A substância é usada em canetas emagrecedoras.



O homem foi preso após uma denúncia anônima informar que suspeitos estariam comercializando tirzepatida, medicamento que contém princípios ativos utilizados em canetas emagrecedoras, sem autorização ou controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

Quando foi abordado por policiais da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana), o suspeito mantinha unidades do produto dentro de seu veículo, sem qualquer comprovação de origem lícita ou autorização regulatória.