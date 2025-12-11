Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por vender substância usada em canetas emagrecedoras sem autorização

Suspeito foi encontrado com frascos de tirzepatida no carro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 22:05

Homem foi encontrado com tirzepatida
Homem foi encontrado com tirzepatida Crédito: Divulgação/ PCBA

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante no município de Feira de Santana, no interior da Bahia, nesta quinta-feira (11), no bairro Queimadinha. Segundo informações da Polícia Civil, ele é investigado por manter em depósito e comercializar um medicamento de procedência desconhecida. A substância é usada em canetas emagrecedoras.

O homem foi preso após uma denúncia anônima informar que suspeitos estariam comercializando tirzepatida, medicamento que contém princípios ativos utilizados em canetas emagrecedoras, sem autorização ou controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Quando foi abordado por policiais da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana), o suspeito mantinha unidades do produto dentro de seu veículo, sem qualquer comprovação de origem lícita ou autorização regulatória.

O investigado foi conduzido à unidade policial, passou pelos exames legais e está à disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguem para identificar possíveis partícipes e rastrear a cadeia de distribuição clandestina do produto.

Tags:

Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia
Imagem - Feirão oferece descontos especiais e veículos a partir de R$ 29 mil

Feirão oferece descontos especiais e veículos a partir de R$ 29 mil
Imagem - É a Bahia! Fluxo de turistas de fora do país para o estado aumenta 50% em um ano

É a Bahia! Fluxo de turistas de fora do país para o estado aumenta 50% em um ano

MAIS LIDAS

Imagem - Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada
01

Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada

Imagem - Resultado da Lotofácil 3560, desta quinta-feira (11)
02

Resultado da Lotofácil 3560, desta quinta-feira (11)

Imagem - Resultado da Timemania 2330, desta quinta-feira (11)
03

Resultado da Timemania 2330, desta quinta-feira (11)

Imagem - A Fazenda 17: Enquete aponta eliminado da semana por menos de 1%
04

A Fazenda 17: Enquete aponta eliminado da semana por menos de 1%