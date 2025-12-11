Acesse sua conta
Cinemark exibe programação com clássicos do Estúdio Ghibli

Festival Cinemark Replay começa nesta quinta (11) e segue até semana que vem

  Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:00

Meu Amigo Totoro
Meu Amigo Totoro Crédito: divulgação

Sete amados longas do Studio Ghibli retornam ao cinema a partir desta quinta (11), para o Festival Cinemark Replay, que exibirá nos próximos sete dias um filme diferente do estúdio criado por Hayao Miyazaki. A celebração começa com Meu Amigo Totoro (1995), que narra a amizade que duas irmãs fazem com uma estranha criatura.

Veja os filmes do Festival Cinemark Replay

A Viagem de Chihiro por divulgação
Porco Rosso: O Último Herói Romântico por divulgação
Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar por divulgação
O Castelo Animado por divulgação
Nausicaä do Vale do Vento por divulgação
Meu Amigo Totoro por divulgação
O Segredo de Entregas da Kiki por divulgação
A Viagem de Chihiro

Na sexta (12), uma jovem bruxinha luta por sua independência em O Segredo de Entregas da Kiki. No sábado (13) é a vez do aclamado A Viagem de Chihiro. No domingo (14) tem O Castelo Animado. A proramação segue com Nausicaä do Vale do Vento (dia 15), Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar (16) e Porco Rosso: O Último Herói Romântico (17).

Cinema Cinemark

