ANIMAÇÃO

Cinemark exibe programação com clássicos do Estúdio Ghibli

Festival Cinemark Replay começa nesta quinta (11) e segue até semana que vem

Doris Miranda

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:00

Meu Amigo Totoro Crédito: divulgação

Sete amados longas do Studio Ghibli retornam ao cinema a partir desta quinta (11), para o Festival Cinemark Replay, que exibirá nos próximos sete dias um filme diferente do estúdio criado por Hayao Miyazaki. A celebração começa com Meu Amigo Totoro (1995), que narra a amizade que duas irmãs fazem com uma estranha criatura.

