Cinemark exibe programação com clássicos do Estúdio Ghibli

Doris Miranda
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:00
Sete amados longas do Studio Ghibli retornam ao cinema a partir desta quinta (11), para o Festival Cinemark Replay, que exibirá nos próximos sete dias um filme diferente do estúdio criado por Hayao Miyazaki. A celebração começa com Meu Amigo Totoro (1995), que narra a amizade que duas irmãs fazem com uma estranha criatura.
Veja os filmes do Festival Cinemark Replay
Na sexta (12), uma jovem bruxinha luta por sua independência em O Segredo de Entregas da Kiki. No sábado (13) é a vez do aclamado A Viagem de Chihiro. No domingo (14) tem O Castelo Animado. A proramação segue com Nausicaä do Vale do Vento (dia 15), Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar (16) e Porco Rosso: O Último Herói Romântico (17).