Supostos traficantes exigem Pix e ameaçam matar moradores na Bahia

Casos recentes aconteceram em Cidade Nova

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:00

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um clima de medo está instalado no bairro de Cidade Nova. Moradores relatam um fluxo intenso de ligações de supostos traficantes que exigem Pix sob ameaça de morte. Em alguns casos, detalham até a rotina da vítima.

O curioso é que os autores não deixam claro a qual facção pertencem. Esses casos, que acontecem há cerca de dois meses,  eram comuns no ano passado, mas cessaram após vir à tona que golpistas aproveitavam o clima de tensão nas regiões para agir.

Na dúvida, melhor procurar a polícia.

