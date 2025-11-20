Acesse sua conta
Leapmotor estreia com elétrico que utiliza um motor gerador; entenda como funciona

Marca chinesa chega ao Brasil com gestão da Stellantis, mesma empresa que controla Fiat, Jeep e Peugeot

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14:00

Chinesa, a Leapmotor é controlada no Brasil pelo mesmo grupo de marcas da Fiat e da Jeep
Chinesa, a Leapmotor é controlada no Brasil pelo mesmo grupo de marcas da Fiat e da Jeep Crédito: Divulgação

Entre os veículos elétricos zero-quilômetro disponíveis no Brasil, nenhum deles tinha, até o momento, uma fonte de carregamento a bordo. A solução acaba de estrear no mercado nacional com o C10, um SUV da Leapmotor. Esse veículo tem uma tecnologia chamada Reev, cujo motor a combustão é projetado somente para gerar energia, que pode ser usada para recuperar a carga da bateria ou alimentar o motor elétrico de tração.

Dessa forma, o motor a gasolina não movimenta as rodas do carro. Por isso, o cliente tem sempre a experiência de condução de um veículo 100% elétrico - que tem como um dos pontos primordiais a entrega quase que instantânea de torque. Já a autonomia é de 950 quilômetros. O fabricante chinês, que tem sua gestão fora do país asiático feita pela Stellantis, tem uma versão sem o motor gerador, mas a autonomia cai para 420 km.

Leapmotor C10

A cabine do C10 é ampla e minimalista. São sete airbags, incluindo um entre os bancos dianteiros por Divulgação
Diversos comandos são executados pela tela central por Divulgação
A abertura das portas é feita por aproximação do cartão por Divulgação
A gestão do carregamento pode ser feita por aplicativo por Divulgação
1 de 4
A cabine do C10 é ampla e minimalista. São sete airbags, incluindo um entre os bancos dianteiros por Divulgação

Independente das soluções, a máquina elétrica que movimenta o eixo traseiro é a mesma. Esse motor síncrono com ímãs permanentes entrega 32,6 kgfm de torque, gerando 218 cv de potência na versão elétrica e 215 cv na Reev. O conjunto é alimentado por baterias LFP (tecnologia com maior durabilidade e resistência à fuga térmica) de alta densidade com controle eletrônico e arrefecimento a líquido.

Esse Leapmotor é equipado com a tecnologia V2L (vehicle to load), que permite o uso da bateria do carro para alimentar diferentes dispositivos elétricos. Esse recurso permite o uso de computadores, cafeteiras ou até geladeiras mesmo em locais sem infraestrutura ou em situações inesperadas de falta de energia na rede.

Outro recurso interessante é que o cliente também poderá, pelo sistema multimídia Leap One ou diretamente no aplicativo da marca, programar o horário ideal de recarga em locais com tarifas diferenciadas ao longo do dia.

Apesar da diferenciação em relação às soluções para ampliação de autonomia, é oferecido em versão única de acabamento. Dessa forma, sempre conta com teto solar panorâmico, acabamento em couro e diversos equipamentos de auxílio à condução. A central multimídia tem 14,6 polegadas e nela estão concentrados diversos comandos do veículo.

A cabine é ampla e o assoalho traseiro é plano, o que facilita a acomodação do passageiro que viaja no meio do banco de trás. A suspensão foi bem ajustada aos pisos brasileiros e as respostas da direção são muito boas. A tração traseira é outro fator que refina a dirigibilidade desse modelo.

São dois bagageiros: 465 litros atrás e 32 l na frente
São dois bagageiros: 465 litros atrás e 32 l na frente Crédito: Divulgação

NOVOS PRODUTOS

O C10 custa R$ 199.990 na versão com o motor gerador e R$ 10 mil a menos na opção sem ele. Entre os seus rivais estão modelos como o BYD Yuan Plus (R$ 235.990), Gac Aion V (R$ 219.990) e Geely EX5 (R$ 205.800).

A partir de janeiro, a empresa começa a comercializar o B10, que rende 218 cv de potência e não conta com o motor gerador. Menor que o C10, ele custa R$ 172.990.

Enquanto o C10 tem 4,74 m de comprimento, o B10 (foto) tem 23 cm a menos
Enquanto o C10 tem 4,74 m de comprimento, o B10 (foto) tem 23 cm a menos Crédito: Divulgação

A rede de concessionárias está sendo implantada e, ainda neste ano, serão inauguradas 36 lojas em 29 cidades. A concessionária de Salvador será na Paralela, com gestão do Parvi, um grupo de Pernambuco.

 BMW FOI PIONEIRA

O BMW i3, que foi oferecido entre 2014 e 2022 no país, tinha uma opção similar à adotada pela Leapmotor. O carro é impulsionado por um motor elétrico e, quando a bateria está com pouca carga, um pequeno motor de combustão interna de dois cilindros entra em ação como gerador, recarregando a bateria e estendendo a autonomia total do carro sem que o propulsor a gasolina mova as rodas. Esse gerador utiliza um tanque de 9 litros, enquanto o do C10 Reev comporta 50 litros.

*O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE DA LEAPMOTOR

