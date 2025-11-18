ARTIGO

Vale a pena esperar

A coragem não é necessariamente falta de medo, mas sim a determinação em tomar atitudes

O Otaciano Magalhães

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 22:11

Elton Magalhães Crédito: Divulgação

No dia 9 faz um ano que perdi meu filho num acidente de moto*. E hoje, 19, ele faria 40 anos. Gostaria de compartilhar com todos os pais essa esperança de fé que mantém-se viva no meu coração.

As coisas que passam vão ficando pra trás, mas o retrovisor tem sido um tormento, e o tempo não consegue atenuar as lembranças e reeditar o que as recordações tentam manter arquivadas nos porões da nossa existência. Tudo na vida passa. Até mesmo a esperança que vivia conectada na amplitude de nossos ideais. Da incômoda inquietude que aniquila, sem dó ou compaixão, às virtudes que alimentam nossas ilusões.

Qual a velocidade do tempo? Não sei. Só sei que aprendi a esperar. Esperar com longanimidade o dia em que o amor e justiça divina vai pôr termo à dor e o sofrimento.

A vida segue como um barco sem leme e sem timoneiro; capitaneado apenas pelo vento que, ao longo do percurso, muda de direção na vastidão das ideias, na amplitude da esperança, no conformismo de tudo que a existência nos oferta e cobra de volta.

A coragem não é necessariamente falta de medo, mas sim a determinação em tomar atitudes mesmo em momentos desfavoráveis ou antagônicos.

Permaneço na espera. Aguardo um dia em que tudo será diferente como antes, como hoje, como agora.

Hoje o céu está cinza, amanhã pode estar azul. Não depende da cor dos nossos olhos, todavia de como amanhece a nossa aura. Às vezes pronta pra plantar, outras pra ceifar. De uma coisa tenho certeza: vale a pena esperar.

Esperar por um mundo sem tristeza, sem sofrimento, sem morte. Chorar só de alegria. Sobretudo por poder rever nossos entes queridos de volta à terra, onde vai imperar a justiça divina, pois essa é a promessa de quem pode cumprir.

O imprevisto sobrevém a todos. Não estamos imunes às decepções que a vida oferece. Nada mais sei. Só sei que a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, demonstração evidente de realidades, embora não observadas.

Portanto, mesmo que a saudade continue hostilizando, aguardemos a paz. A paz de Deus que excede todo pensamento e que guardará nossos corações por meio de Cristo.

[*Poeta e professor de Literatura do IFBaiano de Itaberaba, Elton Magalhães foi vítima de um acidente de moto em dezembro do ano passado, quando tinha 39 anos.]