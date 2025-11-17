POLÍTICA

ACM Neto conquista dois deputados aliados de Jerônimo em apenas 10 dias

“A chegada de Nelson Leal e Cafu mostra que nosso projeto na oposição é sério, consistente e tem tudo para ser vitorioso", afirmou o ex-prefeito ao CORREIO

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:20

Nelson Leal, Cafu Barreto, ACM Neto e o ex-prefeito Reinaldinho Filho (na ordem) Crédito: Divulgação

Em um intervalo de apenas 10 dias, dois deputados estaduais da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) romperam com o petista e anunciaram apoio a ACM Neto (União Brasil), apontado como provável candidato ao governo da Bahia no próximo ano.

No dia 7 de novembro, o deputado estadual Nelson Leal (PP), que já presidiu a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) durante o governo Rui Costa (PT), oficializou o rompimento para se alinhar a Neto. Ele afirmou que não disputará a reeleição e que pretende atuar como um dos coordenadores da campanha do ex-prefeito de Salvador.

Já nesta segunda-feira (17), foi a vez do deputado estadual Cafu Barreto (PSD) anunciar sua saída da base de Jerônimo e declarar apoio a ACM Neto. O parlamentar integra o partido do senador Otto Alencar, que, até o momento, mantém a posição de apoiar a tentativa de reeleição do governador.