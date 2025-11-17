Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vice-líder do governo na Alba rompe com Jerônimo e decide apoiar ACM Neto

Cafu Barreto disse que toma a decisão de "cabeça erguida” e apontou ACM Neto como "símbolo de mudança" na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:44

Deputado Cafu Barreto e ACM Neto
Deputado Cafu Barreto e ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Cafu Barreto (PSD), deixou a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e oficializou apoio ao projeto político de ACM Neto (União Brasil). A movimentação ocorre logo após outra baixa no grupo governista: o deputado estadual Nelson Leal (PP), que também migrou para a oposição a fim de assumir a coordenação da pré-campanha de Neto.

A saída de Cafu, até então um dos principais articuladores do governo na Casa Legislativa, reforça o crescimento da oposição em regiões estratégicas do interior baiano. Cafu disse que toma a decisão “de cabeça erguida” e apontou ACM Neto como "símbolo de mudança" na Bahia.

“Saio de cabeça erguida. Neto representa mudança, esperança e um novo caminho para a Bahia. Agora vamos rodar o estado inteiro, conversando com famílias, lideranças, prefeitos e prefeitas, sempre com respeito. A Bahia merece muito mais. Vamos seguir firmes, visitando os amigos e levando o nome daquele que, tenho certeza, será o próximo governador, ACM Neto", afirmou ele. 

ACM Neto também comentou a chegada do parlamentar ao seu grupo político. “Cafu é um dos principais nomes da política na região de Irecê, com grande atuação. Tenho um respeito enorme por ele, pela sua história e pelo seu trabalho. Disse a Cafu que estamos juntos nesse projeto de construir uma Bahia diferente e mais comprometida com as pessoas", declarou ele. 

Mais recentes

Imagem - Governo Lula desembolsa R$ 344 mil em desfile com Janja em Paris

Governo Lula desembolsa R$ 344 mil em desfile com Janja em Paris
Imagem - ACM Neto condena fala de Jerônimo sobre 'deixar os pacientes no corredor' dos hospitais

ACM Neto condena fala de Jerônimo sobre 'deixar os pacientes no corredor' dos hospitais
Imagem - Neto 'chama o VAR' e confronta falas de Jerônimo sobre segurança pública: 'Disse ou não disse?'

Neto 'chama o VAR' e confronta falas de Jerônimo sobre segurança pública: 'Disse ou não disse?'

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)
01

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
02

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
03

Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
04

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai