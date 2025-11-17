Vice-líder do governo na Alba rompe com Jerônimo e decide apoiar ACM Neto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:44
O vice-líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Cafu Barreto (PSD), deixou a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e oficializou apoio ao projeto político de ACM Neto (União Brasil). A movimentação ocorre logo após outra baixa no grupo governista: o deputado estadual Nelson Leal (PP), que também migrou para a oposição a fim de assumir a coordenação da pré-campanha de Neto.
A saída de Cafu, até então um dos principais articuladores do governo na Casa Legislativa, reforça o crescimento da oposição em regiões estratégicas do interior baiano. Cafu disse que toma a decisão “de cabeça erguida” e apontou ACM Neto como "símbolo de mudança" na Bahia.
“Saio de cabeça erguida. Neto representa mudança, esperança e um novo caminho para a Bahia. Agora vamos rodar o estado inteiro, conversando com famílias, lideranças, prefeitos e prefeitas, sempre com respeito. A Bahia merece muito mais. Vamos seguir firmes, visitando os amigos e levando o nome daquele que, tenho certeza, será o próximo governador, ACM Neto", afirmou ele.
ACM Neto também comentou a chegada do parlamentar ao seu grupo político. “Cafu é um dos principais nomes da política na região de Irecê, com grande atuação. Tenho um respeito enorme por ele, pela sua história e pelo seu trabalho. Disse a Cafu que estamos juntos nesse projeto de construir uma Bahia diferente e mais comprometida com as pessoas", declarou ele.