Neto 'chama o VAR' e confronta falas de Jerônimo sobre segurança pública: 'Disse ou não disse?'

Pombo Correio
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:28
O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) voltou a criticar o governador Jerônimo Rodrigues (PT) após uma fala do petista durante entrevista à rádio Metrópole nesta semana. O petista negou ter declarado que iria “trocar arma e violência por carinho e amor” ao falar sobre segurança pública.
Na ocasião, o governador afirmou no ar: “Onde eu falei isso, rapaz? Isso é fake, é mentira”. Neto reagiu publicando o vídeo original e confrontando a versão do governador. “Disse ou não disse? Chama o VAR”, ironizou o ex-prefeito.
“O governador tem memória seletiva. A condução de Jerônimo no combate à violência é um desastre, as declarações dele são péssimas. Tem que ter coragem para enfrentar a bandidagem, governador”, completou Neto.