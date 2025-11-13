Acesse sua conta
Neto 'chama o VAR' e confronta falas de Jerônimo sobre segurança pública: 'Disse ou não disse?'

“O governador tem memória seletiva", afirmou o ex-prefeito de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:28

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto
Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) voltou a criticar o governador Jerônimo Rodrigues (PT) após uma fala do petista durante entrevista à rádio Metrópole nesta semana. O petista negou ter declarado que iria “trocar arma e violência por carinho e amor” ao falar sobre segurança pública.

Na ocasião, o governador afirmou no ar: “Onde eu falei isso, rapaz? Isso é fake, é mentira”. Neto reagiu publicando o vídeo original e confrontando a versão do governador. “Disse ou não disse? Chama o VAR”, ironizou o ex-prefeito.

“O governador tem memória seletiva. A condução de Jerônimo no combate à violência é um desastre, as declarações dele são péssimas. Tem que ter coragem para enfrentar a bandidagem, governador”, completou Neto.

