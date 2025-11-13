ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Veja que números não podem faltar no jogo de cada signo hoje (13 de novembro)

Os signos trazem combinações simbólicas que podem ajudar você a montar sua aposta com mais intuição

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 07:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

A energia do dia favorece escolhas rápidas e intuitivas, principalmente para quem acredita que o mapa astral inspira padrões e vibrações capazes de conectar intenção e sorte. Cada signo carrega números que reforçam suas qualidades mais marcantes e podem servir como guia na hora de montar o jogo.

Áries se fortalece com 1, 9 e 28, números que traduzem impulso e iniciativa.

Touro se alinha a 4, 6 e 22, combinações que evocam estabilidade e construção.

Gêmeos vibra bem com 5, 14 e 23, sequências que estimulam movimento e versatilidade.

Câncer encontra sintonia com 2, 11 e 20, números ligados à proteção e à memória afetiva.

Leão se destaca com 8, 19 e 29, combinações de brilho e protagonismo.

Virgem se organiza com 7, 16 e 24, sequências que reforçam método e ritmo.

Libra se equilibra com 3, 12 e 30, números que harmonizam escolhas e intenções.

Escorpião se aprofunda com 10, 18 e 27, combinações que evocam transformação.

Sagitário se expande com 13, 21 e 33, sequências conectadas à ousadia e sorte.

Capricórnio se estrutura com 15, 26 e 31, números que fortalecem disciplina e foco.

Aquário se inspira com 17, 25 e 32, combinações de criatividade e liberdade.

Peixes se guia por 6, 9 e 28, números que estimulam intuição e fluidez.